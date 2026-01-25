ΣΥΡΙΖΑ-για-το-κυριακάτικο-μήνυμα-του-πρωθυπουργού:-«Λέξη-για-όσα-συνέβησαν-στα-νότια-προάστια»

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο Κορυφής για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πρόταση η οποία και φυσικά απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού.

«Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται και η Διεθνής Νομιμότητα παραβιάζεται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες. Η χώρα οφείλει να σταθεί απέναντι στις λογικές και τις πρακτικές Τραμπ και να στηρίξει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς απέναντι σε όσους τους αποδυναμώνουν και τους υποκαθιστούν» υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη με αφορμή τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία σημειώνει:

«Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει λέξη για όσα συνέβησαν στα νότια προάστια και ιδίως στη Γλυφάδα τη μέρα της μεγάλης νεροποντής. Σιωπή αντί για αναγνώριση των ευθυνών και της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και παντελής απουσία σχεδίου δράσης και για τον βραχυπρόθεσμο και για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

