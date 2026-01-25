Το κόστος της εμπιστοσύνης

Η βίαιη άνοδος της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς από το 4,13% προς την περιοχή του 4,30% τις τελευταίες συνεδριάσεις έχει έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει λίγο από τη συνηθισμένη τεχνική μεταβολή.

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει έξοδο από μια παρατεταμένη ζώνη ισορροπίας κάτω από το 4,20% και επαναφορά σε επίπεδα που στο παρελθόν συνδέθηκαν με αυξημένες απαιτήσεις αποζημίωσης κινδύνου από την πλευρά των επενδυτών. Η κίνηση αυτή συμπίπτει χρονικά με μια σημαντική μεταβολή στη συμπεριφορά ευρωπαϊκών κεφαλαίων απέναντι στις ΗΠΑ σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή έκθεση σε αμερικανικά assets βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά.

Περίπου 10 τρισ. δολάρια τοποθετήσεων, με σχεδόν 2 τρισ. σε κρατικά ομόλογα, καθιστούν την Ευρώπη βασικό χρηματοδότη του αμερικανικού δημοσίου. Όταν ένα τμήμα αυτών των κεφαλαίων αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση του με το αμερικανικό χρέος, η επίδραση μεταφέρεται πολύ γρήγορα στις αποδόσεις.

Η απόφαση του Akademiker Pension στη Δανία να ρευστοποιήσει πλήρως θέση 100 εκατ. δολαρίων σε Treasuries μπορεί να έχει περιορισμένο βάρος σε απόλυτους αριθμούς, αλλά όμως λειτουργεί ως ένας δείκτης αλλαγής στάσης. Οι δηλώσεις του Chief Investment Officer του fund Anders Schelde περί μη βιωσιμότητας των αμερικανικών δημόσιων οικονομικών και αυξημένου πιστωτικού ρίσκου εισάγουν στο παιχνίδι μια μεταβλητή που μέχρι πρότινος απουσίαζε από τη δυτική συζήτηση: την πολιτική αξιοπιστία.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, σε συνδυασμό με τη ρητορική περί χαμηλότερων επιτοκίων, αδύναμου δολαρίου και διογκούμενων ελλειμμάτων, επιβαρύνουν έντονα το πλαίσιο εμπιστοσύνης. Η αγορά ομολόγων αντιδρά με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα ζητώντας υψηλότερη απόδοση.

Όσο το 10ετές κινείται πάνω από το 4,20% και πλησιάζει εκ νέου τη ζώνη του 4,35%, η συζήτηση μετατοπίζεται από τη νομισματική πολιτική στη σχέση της Δύσης με τον βασικό της εκδότη χρέους. Και αυτό είναι μια εξέλιξη με βάθος και διάρκεια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

