Χειμερινές εκπτώσεις: Ο κρίσιμος Ιανουάριος και η επόμενη μέρα – Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα

Σε ρυθμούς εκπτώσεων κινείται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας. Μάχη να «σωθούν» οι τζίροι μετά από ένα δύσκολο 2025.

Σε «μητέρα των μαχών» για την εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου αναδεικνύονται και εφέτος οι επιδόσεις του Ιανουαρίου, καθώς παραδοσιακά ο πρώτος μήνας του έτους είναι και ο πιο ισχυρός της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου.

Οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026 ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Προηγήθηκε, δε, το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και την προηγούμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο 2025, ο εμπορικός κόσμος της χώρας προσδοκά τόνωση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση της κατανάλωσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διεκδικήσουν την ευκαιρία για ένα καλύτερο 2026. Με το βλέμμα στην εν εξελίξει εκπτωτική περίοδο, οι επιχειρηματίες του κλάδου αναμένουν τόνωση των πωλήσεών τους, εκτιμώντας πως οι ανάγκες της τρέχουσας εποχής θα οδηγήσουν τον κόσμο στα εμπορικά καταστήματα, για έξυπνες και στοχευμένες αγορές.

Το μεγάλο στοίχημα και εφέτος είναι μια «ζωντανή», γεμάτη κόσμο αγορά, που δύναται να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού σε μια δίκαιη σχέση ποιότητας-τιμής, την ώρα που ο εμπορικός κόσμος της χώρας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο δυσθεώρητο βάρος των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεών του και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών μετά από χρόνια πληθωριστικών πιέσεων.

«Μέχρι στιγμής η κινητικότητα στα εμπορικά καταστήματα κρίνεται μετριοπαθής. Ως τώρα υπάρχουν κάποιες μέρες καλές και κάποιες όχι από πλευράς επισκεψιμότητας και ζήτησης», σχολιάζει στο - παράγοντας του λιανεμπορίου. «Τα εμπορικά καταστήματα είναι εδώ και περιμένουν τους καταναλωτές με γενναίες προσφορές», είναι το μήνυμα που στέλνει έτερος παράγοντας του χώρου.

Κατώτερο των προσδοκιών το «εορταστικό» ταμείο του 2025

Η επόμενη μέρα για τον εγχώριο κλάδο του λιανεμπορίου θεωρείται ιδιαίτερη κρίσιμη, καθώς, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της ΕΣΕΕ, η εορταστική αγορά του 2025 δεν έφερε τη θετική ανατροπή που προσδοκούσαν οι εμπορικές επιχειρήσεις.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας του επιστημονικού επιτελείου της ΕΣΕΕ αποτυπώνουν στην εορταστική αγορά χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος και συγκρατημένη επισκεψιμότητα. Μάλιστα, για το σύνολο του τζίρου το 2025, οι εκτιμήσεις των εμπόρων δεν είναι αισιόδοξες. Αλλά και για το άμεσο μέλλον, οι προσδοκίες τους για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, αναβάλλοντας έτσι επενδύσεις και προσλήψεις», δήλωνε πριν από μερικά 24ωρα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης.

«Οι χαμηλές επιδόσεις στις γιορτές δεν κατόρθωσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες που προηγήθηκαν σε ολόκληρο το έτος αλλά συσσωρεύονται στις υφιστάμενες προκλήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, το διογκωμένο κόστος προμηθευτών, τη διαχείριση των ανατιμήσεων, καθώς και σοβαρούς εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών. Όλα δείχνουν πως, χωρίς στοχευμένα μέτρα στήριξης της χρηματοδότησης και ελάφρυνσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων από την πολιτεία, το 2026 θα δοκιμάσει τις αντοχές χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων», τονιζόταν στην έρευνα της ΕΣΕΕ.

Οι αριθμοί, δε, μιλούν από μόνοι τους. Στην εορταστική περίοδο 2025-2026 περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι, ενώ επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό (32%) των επιχειρήσεων με πωλήσεις στα περυσινά επίπεδα.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, το 46% δήλωσε μείωση έως 10% και μια στις τρεις, ήτοι ποσοστό 34%, δήλωσε πτώση τζίρου από 11% έως 20%. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, με αναγωγή επί του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας, σημαίνει πως 4 στις 10 (42%) δήλωσαν μείωση τζίρου έως και 20%. Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις (41%) εμφανίζονται μέτρια ικανοποιημένες από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, ενώ τρεις στις 10 (33%) παρουσιάζονται λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες.

Μάλιστα, οι εμπορικές επιχειρήσεις είχαν διαμορφώσει σχετικά χαμηλές προσδοκίες για την κίνηση της εορταστικής περιόδου αφού περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43%) προέβησαν σε ίδιο, με πέρυσι, όγκο παραγγελιών από προμηθευτές. Στο ίδιο πλαίσιο, μία στις τρεις επιχειρήσεις (30%) προμηθεύτηκε μικρότερο όγκο εμπορευμάτων για την εν λόγω περίοδο.

Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την αβεβαιότητα, ανάγκασε 4 στις 10 επιχειρήσεις (42%) να πραγματοποιήσουν προσφορές/εκπτώσεις και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ειδικότερα, το 48% των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε εκπτώσεις, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων τους από 11% έως 20%. Για το σύνολο του 2025, οι μισές επιχειρήσεις (49%) εκτιμούν μείωση πωλήσεων συγκριτικά με μόλις το 15% που εκτιμά πως η κίνηση είχε ανοδική πορεία.