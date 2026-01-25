reuters:-Η-Ινδία-θα-μειώσει-στο-40%-τους-δασμούς-αυτοκινήτων-στην-ΕΕ

Σσύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη την Τρίτη.

Η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 40% από το 110%, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη την Τρίτη.

Στην Ινδία βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για τη 16η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας που θα διεξαχθεί την Τρίτη, η οποία θα αποτελέσει την ευκαιρία για να ενισχυθεί η στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-Ινδίας και για να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στους κύριους τομείς δράσης.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντα Μόντι συμφώνησε να μειώσει αμέσως τον φόρο σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων από την 27μελή ένωση με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ (17.739 δολάρια), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο φόρος θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν οι πηγές, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ινδική αγορά για ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW.

Η Ινδία και η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, μετά την οποία οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες και θα επικυρώσουν αυτό που αποκαλείται «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

Η συμφωνία θα μπορούσε να επεκτείνει το διμερές εμπόριο και να αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές αγαθών όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα κοσμήματα, τα οποία έχουν πληγεί από δασμούς 50% των ΗΠΑ από τα τέλη Αυγούστου.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε πωλήσεις μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία της είναι μια από τις πιο προστατευμένες. Το Νέο Δελχί επιβάλλει επί του παρόντος δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ένα επίπεδο που συχνά επικρίνεται από στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ.

Το Νέο Δελχί έχει προτείνει την άμεση μείωση των εισαγωγικών δασμών στο 40% για περίπου 200.000 αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ετησίως, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η οποία αποτελεί την πιο επιθετική κίνηση μέχρι στιγμής για το άνοιγμα του τομέα. Η ποσόστωση αυτή ενδέχεται να υποστεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσε η πηγή.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία θα εξαιρούνται από τις μειώσεις των εισαγωγικών δασμών για τα πρώτα πέντε χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις εγχώριων εταιρειών, όπως η Mahindra & Mahindra και η Tata Motors στον αναδυόμενο τομέα, ανέφεραν οι δύο πηγές. Μετά από πέντε χρόνια, τα ηλεκτρικά οχήματα θα ακολουθήσουν παρόμοιες μειώσεις δασμών.

Η μείωση των εισαγωγικών δασμών θα αποτελέσει ώθηση για τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Volkswagen, Renault και Stellantis, καθώς και τους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και BMW, οι οποίοι κατασκευάζουν αυτοκίνητα στην Ινδία, αλλά δυσκολεύονται να αναπτυχθούν πέρα από ένα ορισμένο σημείο, εν μέρει λόγω των υψηλών δασμών, όπως σημειώνει το Reuters.