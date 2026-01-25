short-squeeze-ενέργειας

Η αντίδραση του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ήταν βίαιη και πολυπαραγοντική. Μέσα σε τρεις συνεδριάσεις οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά κατά περίπου +48%, σε μια αγορά που είχε προηγουμένως φορτωθεί με επιθετικές short θέσεις.

Τα περισσότερα hedge funds είχαν ποντάρει σε χαμηλότερα επίπεδα, βασιζόμενα σε έναν ήπιο χειμώνα και σε επαρκή αποθέματα. Η αιφνίδια είσοδος αρκτικών θερμοκρασιών άλλαξε απότομα την εξίσωση, εκτινάσσοντας τη ζήτηση για θέρμανση και οδηγώντας σε μαζικό κλείσιμο θέσεων, με αποτέλεσμα ένα κλασικό short squeeze.

Παράλληλα, η θέση των ΗΠΑ ως κορυφαίου εξαγωγέα LNG προσθέτει μια ακόμη πίεση. Όταν η εγχώρια αγορά σφίγγει από ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργείται σύγκρουση ανάμεσα στην εσωτερική κατανάλωση και στα εξαγωγικά συμβόλαια προς την Ευρώπη.

Στη διεβδομαδιαία διαγραμματική ανάλυση η εκ νέου ανοδική τμήση του μακροπρόθεσμου πλαγιοκαθοδικού καναλιού “C” στα 3,32 δολάρια εκτόξευσε βίαια τη τιμή προς τα 4,54 δολάρια ενεργοποιώντας αυτόματες εντολές κάλυψης και αγορών. Τώρα πάντως δείχνει ότι ξαναγυρνάει στη βάση των 3,50 δολαρίων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

January 25, 2026