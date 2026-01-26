Close Menu
    Monday, January 26
    Ανδρουλάκης: Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

    «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την τραγωδία στα Τρίκαλα. 

    «Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους», επισημαίνει. 

    «Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», καταλήγει. 

