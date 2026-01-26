Ανδρουλάκης:-Όντως-το-ΠΑΣΟΚ-τους-τελευταίους-μήνες-έχει-μείωση-στα-ποσοστά-του

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να κάνει μία αποτίμηση των δημοσκοπήσεων, λέγοντας πως τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ «βλέπει» μείωση στα ποσοστά του. Ανοιχτός για συμμαχίες δήλωσε επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «με αυτούς που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός».

Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε για τις δημοσκοπήσεις: «όντως το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πορεία, θα έλεγα, στασιμότητας και μιας μείωσης των ποσοστών του. Δεν αποφεύγω τα ερωτήματα. Υπάρχει μια ανακατωσούρα στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν νέα κόμματα που θα κατέβουν. Όμως, είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, μπορούμε να ηγηθούμε της πολιτικής αλλαγής. Γιατί μπορεί να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής; Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Έχει πρόγραμμα για όλα, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη, για το κυκλοφοριακό, για την ακρίβεια, για όλα. Άρα, η εκτίμησή μου είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα και δεν είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αν επικρατήσουν κόμματα διαμαρτυρίας, είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία, διότι θα παίξει με τον φόβο της αστάθειας».

Σχετικά με την πολιτική και κοινωνική διεύρυνση του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «Βάσει του προγράμματός μας θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Με ποιους; Με αυτούς που θα έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός και που θα μπορούν να αποδεχθούν αυτά που λέμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητώ αυτό που άκουσα προ ημερών που αφορά στις αμβλώσεις. Το κόμμα μας – γιατί έχουμε και θεσμική μνήμη, αλλά κάποιοι τα ξεχνούν – ήταν αυτό που έφερε μια νομοθέτηση για να υπερασπιστεί το ’86 το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση όπως σε όλα τα κανονικά ευρωπαϊκά κράτη. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο το καταψήφισε, το πολέμησε λυσσαλέα. Η αριστερά επίσης. Το θυμάται αυτό ο ελληνικός λαός; Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα το να ανοίγει μια συζήτηση το 2026, που αφορά μια Ελλάδα προ μισού αιώνα, νομίζω ότι έχουμε άλλα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε και ας τα λύσουμε. Εγώ είμαι εδώ για να τα λύσουμε κι εννοώ τους θεσμούς, την οικονομία και τα εθνικά».το κόμμα μας είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, προς στελέχη άλλων κομμάτων, προς ανθρώπους που θεωρούν ότι η προσπάθειά μας αξίζει. Δεύτερο θέμα, συζήτηση με άλλα κόμματα: Θα καλέσουμε στο συνέδριο μας προοδευτικά κόμματα να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, θα ήθελα στο Σύνταγμα να υπάρχει ένας συντονισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης ώστε το άρθρο 86 να αλλάξει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί κανένας Πρωθυπουργός να κάνει ό,τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όταν υπουργός του βρεθεί με τη “γίδα στην πλάτη”, χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να τον ερευνήσει».

Ως προς τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ανέφερε: «Στέλνω ένα μήνυμα: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Εάν δεν είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Διότι από τα κόμματα που λέτε, ακόμα και με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία».

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Το χρέος κάθε στελέχους είναι το πρόγραμμα να πάει σε κάθε πολίτη».

Επιπλέον, περιέγραψε την πορεία του κόμματος από το 2015 ως σήμερα: «Σαν χθες πριν από έντεκα χρόνια φτάσαμε στο όριο της πολιτικής επιβίωσης. Μας είχαν ξεγράψει όλους. Με μεγάλες θυσίες και μεγάλο κόπο -και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και με εμένα στη συνέχεια-, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φιλοδοξία να ξαναγίνουμε κυβέρνηση απέναντι σε μία Νέα Δημοκρατία που δεν σέβεται τίποτα».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία μπαίνει στην «κατάψυξη». «Στοιχεία δικά τους στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: 0,7% ανάπτυξη το 2029. Δηλαδή, από 10% του χρόνου, 0,7% μέσα σε δυόμιση χρόνια» είπε.

Σχετικά με την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, είπε: «Διαβάζω προχθές ότι η κυβέρνηση θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, κάτι που είχα προτείνει πριν τέσσερα χρόνια. Τώρα μιλούν για πλαφόν στα ενοίκια, αλλά όταν το είπα στη Βουλή, μας απαντούσαν ότι αυτά δεν γίνονται γιατί “δεν είμαστε Σοβιετία”. Όταν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι κάτι υπηρετεί. Υπηρετεί συμφέροντα. Την ακρίβεια στην υγεία, στα ενοίκια και στα τρόφιμα την πληρώνει ο πολίτης και κάποια ολιγοπώλια βγάζουν δισεκατομμύρια».

Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Τη μία ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει θέματα νομιμότητας σε σχέση με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βλέπει όλη η Ευρώπη, που καταγγέλλει τον Μαδούρο ως έναν αυταρχικό ηγέτη -έχω ψηφίσει και εγώ κυρώσεις-, αλλά βλέπει και θέματα νομιμότητας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν τα είδε αυτά τα θέματα. Δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για το Συμβούλιο Ειρήνης, που ο Τραμπ προσπαθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Τι σχέση έχει αυτό που προτείνει ο Τραμπ με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ; Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που, λόγω της τραγωδίας στην Κύπρο και του Αττίλα, θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος που υπερασπίζεται τη χάρτα του ΟΗΕ και τα ψηφίσματά του που δίνουν μία βιώσιμη λύση στο Kυπριακό. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να σταματήσει στο βωμό του να το “παίζει” αρεστός στον κ. Τραμπ, να ισοπεδώνει την εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αυτή οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, στα χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Ερωτηθείς για την πολιτική Τραμπ, σημείωσε: «Να μη δω τι γίνεται στο εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι; Να μη δω την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου; Όχι, η άποψή μου είναι ότι η ανθρωπότητα, για να ζει εύρυθμα και να έχει μέλλον και προοπτική, πρέπει οι ηγέτες – αναθεωρητές να είναι στο περιθώριο. Και όταν παίρνουν τα ηνία ισχυρών χωρών, είτε είναι η Αμερική, είτε η Ρωσία, είτε άλλες χώρες, ο πολιτισμένος κόσμος, ο κόσμος που αξιακά στέκεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να έχει θεσμική μνήμη. Να θυμάται τι περάσαμε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα για να οικοδομήσουμε την ειρήνη του δεύτερου μισού με πολλά προβλήματα παγκοσμίως».

Σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό και την αναγγελία ανάληψης πρωτοβουλίας σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης.

«Άκουγα στο ραδιόφωνο ερχόμενος τον κ. Χρυσοχοΐδη να δηλώνει ότι μετά από επτά χρόνια θα πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες για το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Είναι τυχαίο το momentum; Όχι. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 10 ημέρες κάνει εκστρατεία με ραδιοφωνικά σποτ για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Προτείνουμε ενιαίο κέντρο διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών. Μητροπολιτικό κέντρο που σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα αντιμετωπίσει προβλήματα που υπάρχουν στις δημόσιες συγκοινωνίες. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση από συγκοινωνιολόγους για τον Κηφισό. Και υπάρχει κι ένα άλλο ζήτημα: Γιατί δεν χρησιμοποιούμε μια λύση που είναι το διαφοροποιημένο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων; Επτά χρόνια, -αν εξαιρέσουμε τον πρώτο ενάμιση χρόνο που ήταν η πανδημία και τα lockdown-, τόσα χρόνια άφησε η Νέα Δημοκρατία να υπάρχει τέτοια ταλαιπωρία και να χάνονται κάθε μέρα χιλιάδες εργατοώρες στον δρόμο. Υπάρχει ωρίμανση έργων; Το λεκανοπέδιο χρειάζεται ανισόπεδους κόμβους, τα έργα αυτά θέλουν χρόνο ωρίμανσης και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι όλα καθυστερημένα» πρόσθεσε εκφράζοντας την ανησυχία να επαναληφθούν φαινόμενα εξαγγελιών έργων που δεν θα έχουν ωριμάσει με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις στους εργολάβους, όπως έγινε στην περίπτωση του ΒΟΑΚ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε και για τον Γιώργο Φλωρίδη, σχετικά με τη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο: «εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης, σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη κρίση των θεσμών, έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς δικαίως ή αδίκως -κατά την άποψή μου δικαίως, το έχω πει και άλλες φορές-, να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός.

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση. Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κανονικής χώρας που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τα δικαιώματά του, που δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη, να έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κουλτούρα της. Προσομοιάζουμε της Ουγγαρίας. Δεν μας αξίζει αυτό».