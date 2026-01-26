Ανοδικά-κινήθηκαν-και-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-της-wall-street

Άνοδο κατέγραψε στη σημερινή συνεδρίαση ο δείκτης S&P 500, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις πολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζονταν για μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα με σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς και για την απόφαση της Fed για την πορεία των επιτοκίων.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κατέγραψε άνοδο 0,5% για να κλείσει στις 6.950,23 μονάδες. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 313,69 μονάδες ή 0,64% για να τερματίσει στις 49.412,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,4%, στις 23.601,36 μονάδες, υποστηριζόμενος από το άλμα περίπου 3%, 2% και 1% των μετοχών Apple, Meta Platforms και Microsoft αντίστοιχα, ενόψει των αποτελεσμάτων τους που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμό 100% σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά, εάν η χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε ότι η Οτάβα «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.

«Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Κανείς δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος ότι η απειλή του Τραμπ για δασμό 100% στον Καναδά θα υλοποιηθεί ιδίως καθώς Καναδοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κάρνεϊ, επιμένουν ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα. Ωστόσο, η διαρκής χρήση των εισαγωγικών δασμών ως μοχλού πίεσης προς συμμάχους εξακολουθεί να διαβρώνει σταδιακά το επενδυτικό κλίμα», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης στενά τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, καθώς η αυξανόμενη οργή για τον θανάσιμο πυροβολισμό Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα – για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα – προκάλεσε ανησυχίες για ενδεχόμενο μερικό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν θα εγκρίνουν πακέτο χρηματοδότησης ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων εάν περιλαμβάνει κονδύλια για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, πηγή προσκείμενη στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία ανέφερε ότι η χρηματοδότηση του υπουργείου δεν θα αφαιρεθεί.

Οι τιμές του χρυσού εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 5.000 δολάρια η ουγκιά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια εν μέσω αυξανόμενων πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων, με το πολύτιμο μέταλλο να ξεπερνά τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ανεξάρτητα από τη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση και συνεχίζουν να δαπανούν, ενώ οι επιχειρήσεις δείχνουν να τα πηγαίνουν καλά από πλευράς κερδοφορίας και εξακολουθούν να επενδύουν τα κέρδη τους στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλα εργαλεία παραγωγικότητας», δήλωσε ο Τομ Χέινλιν, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στην U.S. Bank Asset Management Group.

Περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται και ορισμένα από τα λεγόμενα «Magnificent Seven» – οι Meta, Tesla και Microsoft ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ η Apple ακολουθεί την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, η περίοδος αποτελεσμάτων εξελίσσεται ισχυρά, με το 76% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη FactSet.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες μετοχές έχουν καταγράψει απώλειες παρά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα, όπως η Intel και η Netflix.

«Θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο ευρεία εικόνα της οικονομίας πέρα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις αεροπορικές εταιρείες, και η εκτίμησή μας είναι ότι η περίοδος αποτελεσμάτων θα διαμορφωθεί συνολικά σε ικανοποιητικό επίπεδο», πρόσθεσε ο Χέινλιν.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη για φέτος απόφαση του έτους για τη νομισματική πολιτική της. Αν και η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πότε θα ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος μειώσεων. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.