«Αν-σπείρετε-ανέμους,-θα-θερίσετε-θύελλες»:-Γιγαντοαφίσα-με-φλεγόμενα-μαχητικά-στο-Ιράν-προειδοποιεί-τις-ΗΠΑ-με-αντίποινα

Σαφή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ, να μην επιχειρήσουν στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του, απευθύνει το Ιράν, με μια νέα γιγαντοαφίσα που ανάρτησαν σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης.

Η ανάρτηση της γιγαντοαφίσας έγινε την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή. Η εικόνα δείχνει από ψηλά ένα αεροπλανοφόρο με μαχητικά αεροσκάφη που είναι καταστραμμένα ή καίγονται. Στο κατάστρωμα βρίσκονται νεκροί, ενώ αίμα τρέχει στη θάλασσα, σχηματίζοντας γραμμές που θυμίζουν την αμερικανική σημαία. «Αν σπείρετε ανέμους, θα θερίσετε θύελλες», γράφει.

Στην περιοχή αμερικανικά πλοία

Η γιγαντοαφίσα τοποθετήθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ, την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία κινούνται προς την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι τα πλοία μετακινούνται «για κάθε ενδεχόμενο».

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Η πλατεία Ενγκελάμπ χρησιμοποιείται για συγκεντρώσεις που διοργανώνει το κράτος, ενώ η γιγαντοαφίσα προσαρμόζεται στις εθνικές περιστάσεις. Το Σάββατο, ο διοικητής της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν προειδοποίησε ότι η δύναμή του είναι «πιο έτοιμη από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Κλιμακώνεται η ένταση Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί μετά τους χιλιάδες νεκρούς και τις δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο Τραμπ έχει διατυπώσει απειλές για στρατιωτική δράση, αν το ιρανικό καθεστώς συνέχιζε να σκοτώνει διαδηλωτές ή προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις των συλληφθέντων.

Έκτοτε, δεν υπήρξαν περαιτέρω διαδηλώσεις, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν σταμάτησε την προγραμματισμένη εκτέλεση περίπου 800 συλληφθέντων διαδηλωτών. Ωστόσο, ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν έχει χαρακτηρίσει «εντελώς ψευδή» τον ισχυρισμό.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε, διαμηνύοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα έκανε τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «να μοιάζουν με φιστίκια».

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η πολεμική αεροπορία του έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή με F-15E Strike Eagle, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι διατηρεί τα μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ «σε αμυντική ικανότητα».