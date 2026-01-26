Ασιατικές-αγορές:-Μεικτά-πρόσημα-με-φόντο-τις-γεωπολιτικές-ανακατατάξεις

Την Κυριακή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% στην Οτάβα εάν υπογράψει εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

«Ο Καναδάς σέβεται τις δεσμεύσεις του, τις υποχρεώσεις του. Έχουμε δεσμεύσεις στο πλαίσιο της CUSMA (Συμφωνία Καναδά–Ηνωμένων Πολιτειών–Μεξικού) να μην επιδιώκουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με μη αγοραίες οικονομίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα ή με οποιαδήποτε άλλη μη αγοραία οικονομία», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,52%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,76%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,64%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 2,28%.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,45%, διαπραγματευόμενο περίπου στις 155,01 μονάδες έναντι του δολαρίου.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις ιαπωνικές μετοχές και το γεν, μετά το σήμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας ότι θα αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπική δραστηριότητα στην αγορά, έπειτα από την απότομη ενίσχυση του γεν την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι οι αρχές είναι έτοιμες να παρέμβουν εάν η μεταβλητότητα ενταθεί.

«Το γεν ενισχύθηκε λόγω της αυξημένης πιθανότητας παρέμβασης, με επιπτώσεις και στο ευρύτερο δολάριο ΗΠΑ. Αν και μια προσεκτικά “γερακίσια” στάση από τη FOMC, σε συνδυασμό με ανθεκτικά οικονομικά στοιχεία, θα μπορούσε να προσφέρει κάποια στήριξη, μια πιθανή παρέμβαση στο γεν μπορεί να επιδεινώσει την αδύναμη εικόνα ροών για το δολάριο», έγραψαν οικονομολόγοι της Barclays σε σημείωμά τους την Κυριακή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,26%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,27%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,13%.