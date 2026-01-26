Βιολάντα:-Η-τρικαλινή-μπισκοτοποιία-που-στιγματίστηκε-από-μια-τραγωδία

Η γέννηση και η γιγάντωση της Βιολάντα. Με 6.500 σημεία σε 40 χώρες. 4 νεκρές εργαζόμενες, 6 τραυματίες και μία αγνοούμενη ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός.

Στο πένθος έχει βυθιστεί τόσο η τοπική κοινωνία των Τρικάλων αλλά και σύσσωμη η ελληνική βιομηχανία τροφίμων από την τραγωδία που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Βιολάντα. Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, έξι τραυματίες και μία αγνοούμενη είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της τρικαλινής μπισκοτοποιίας στα Τρίκαλα.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», αναφέρει σε νέα, δεύτερη ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια», αναφερόταν λίγες ώρες νωρίτερα στην πρώτη ανακοίνωση της εταιρείας, πριν γίνουν γνωστές οι τραγικές εξελίξεις.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς η οποία ξέσπασε μετά από εκκωφαντική έκρηξη διερευνώνται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό: Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Η γέννηση και η γιγάντωση της Βιολάντα

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Βιολάντα ήταν μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και μια εταιρεία – συνώνυμο της ποιοτικής παραγωγής μπισκότου. Για τη δε τοπική κοινωνία των Τρικάλων και ολόκληρης της Θεσσαλίας ήταν μια επιχείρηση πραγματικό «διαμάντι». Η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003 με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στη ζαχαροπλαστική μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με όραμα τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια και μπισκότα.

Το εργοστάσιο που σημαδεύτηκε από την πυρκαγιά είναι η βασική παραγωγική μονάδα της εταιρείας. Βρίσκεται στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55.000 τμ όπου στεγάζονταν μέχρι πριν από μερικές ώρες οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Η Βιολάντα διαθέτει ακόμη δύο εργοστάσια. Το δεύτερο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα. Το τρίτο εργοστάσιο Vitafree βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ακόμη δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα αλλά και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η τρικαλινή μπισκοτοποιία είναι γνωστή για μια ευρύτατη ποικιλία σχεδόν 200 προϊόντων, «διατηρώντας τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων».

Βιολάντα: Πρόσβαση σε πάνω από 6.500 σημεία σε 40 χώρες του κόσμου

Η μπισκοτοποιία διαθέτει εδώ και χρόνια δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά με πρόσβαση σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς.

Ειδικότερα, τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε 40 χώρες του κόσμου και δη σε Αγγλία, Αλβανία, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Καζακστάν, Καναδά, Κολομβία, Κόσοβο, Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Λιθουανία, Μάλτα, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Φιλιππίνες.

Το 2024 η μπισκοτοποιία με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων πέτυχε σημαντική αύξηση των οικονομικών της επιδόσεων, καθώς ο κλάδος των παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων βρήκε έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ ζήτηση για ελληνικά είδη αρτοσκευασμάτων καταγράφηκε και από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 37,579 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 32,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης καταγράφοντας αύξηση κατά 16,13%, ενώ τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 13,35 εκατ. ευρώ έναντι 10,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 5,54 εκατ. ευρώ από 4,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,99 εκατ. ευρώ από 2,87 εκατ. ευρώ το 2023, ενσωματώνοντας και την επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Τέλος, το 2024 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 3,32 εκατ. ευρώ από τα 2,19 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο κατά 51,80%.