Εξακολουθεί-να-ενδιαφέρεται-η-bp-για-συμφωνίες-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου-με-τη-Βενεζουέλα

Ο επικεφαλής της BP στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο δήλωσε ότι η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για διασυνοριακές ευκαιρίες με τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση στο Καράκας ανέστειλε όλες τις διμερείς ενεργειακές συμφωνίες με τη γειτονική της χώρα πέρυσι.

Η BP και η Shell είχαν λάβει άδειες από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων φυσικού αερίου στα θαλάσσια σύνορα, όπου έχουν βρεθεί τεράστια αποθέματα.

«Υπάρχει μια βιομηχανική λογική που λέει ότι υπάρχουν πόροι πέρα ​​από τα σύνορα όπου οι άνθρωποι είναι ίσως πιο προσεκτικοί να επενδύσουν, ακριβώς δίπλα στα υποαξιοποιημένα περιουσιακά μας στοιχεία όπως το Atlantic LNG και το Point Lisas», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κάμπελ της BP.

«Είναι ένα προφανές έργο που πρέπει να έχουμε», πρόσθεσε ο Κάμπελ αναφερόμενος στο Cocuina-Manakin, το έργο φυσικού αερίου που σχεδίαζαν η BP και η κρατική PDVSA της Βενεζουέλας.

Το Cocuina-Manakin έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου που εκτείνονται στα ύδατα και των δύο χωρών, επομένως απαιτείται κοινή ανάπτυξη για να ξεκινήσει η παραγωγή, μετά την ολοκλήρωση της φάσης εξερεύνησης πριν από χρόνια.

Περίπου το 10% όλων των κεφαλαιουχικών δαπανών της BP παγκοσμίως διατέθηκαν σε ενεργειακά έργα στο Τρινιντάντ πέρυσι, δήλωσε ο Κάμπελ κατά τη διάρκεια συνεδρίου ενέργειας στην πρωτεύουσα της χώρας, Πορτ οφ Σπέιν.

- Reuters