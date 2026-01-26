Η-ατζέντα-του-υπουργικού:-Στροφή-στην-καθημερινότητα-και-εκλογικός-νόμος

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τη στροφή της κυβέρνησης στην καθημερινότητα με επίκεντρο τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες επίμονα, φανερώνει η ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, που θα συνεδριάσει στις 11 π.μ. στο Μέγαρο Μαξίμου. Ρυθμίσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή, η αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θέσει τις προτεραιότητες του προσεχούς διαστήματος και τις προκλήσεις στις οποίες η κυβέρνηση καλείται να ανταπεξέλθει. Το βασικό μήνυμα που η κυβέρνηση επιθυμεί να εκπέμψει είναι ότι παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας οι περισσότεροι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση του χρόνου για τις επόμενες εκλογές, δεν πρόκειται να ανακοπεί η μεταρρυθμιστική ορμή και ότι το έργο με σημαντικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχιστεί.

Την ίδια στιγμή, όμως, η επαναφορά στο προσκήνιο της συζήτησης περί πιθανών αλλαγών στον εκλογικό νόμο, δείχνει ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη και πολλοί βουλευτές της πλειοψηφίας περισσότερο σκέφτονται τις επόμενες εκλογές. Είναι γνωστό ότι τόσο στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, όσο και στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν στελέχη που υποστηρίζουν σθεναρά την άποψη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επανεκλογής της. Οσο τα δημοσκοπικά ποσοστά της Ν.Δ. παραμένουν κοντά στο 30%, η ανησυχία σημαντικού αριθμού βουλευτών για την επανεκλογή τους αυξάνει την πίεση για αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Οι παρεμβάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι με τη μορφή εισηγήσεων και επανέρχονται στο προσκήνιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι δύο: αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από 3% στο 5%, ώστε να γίνει πιο δύσκολο για τα μικρά κόμματα να εξασφαλίσουν την είσοδό τους και να πάρουν κάποιες έδρες, και, δεύτερον, μείωση του ποσοστού που απαιτείται ώστε το πρώτο κόμμα να πάρει το μπόνους των 50 εδρών.

Οι υπέρμαχοι των αλλαγών δεν προτάσσουν βεβαίως την προσωπική αγωνία τους για εκλογή, αλλά τον κίνδυνο η χώρα να μπει σε περιπέτειες και πολιτική αστάθεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων με τη σταθερότητα να είναι το ζητούμενο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που σε κάθε δημόσια αναφορά του διαψεύδει ότι είναι στις προθέσεις του οποιαδήποτε αλλαγή στον εκλογικό νόμο, εμφανίζεται και τώρα αμετακίνητος, παρά τις σχετικές εισηγήσεις. Τα στελέχη που συμφωνούν με αυτή την επιλογή, θεωρούν ότι ακριβώς διότι ο πρωθυπουργός όλο αυτό το διάστημα υπήρξε ξεκάθαρος στο συγκεκριμένο θέμα, μην αφήνοντας κανένα παραθυράκι ανοιχτό, η απόφαση για αλλαγή στρατηγικής αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να εκληφθεί ως κίνηση ηττοπάθειας από την πλευρά της κυβέρνησης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.