Η-ΕΕ-θα-καταστήσει-το-whatsapp-πιο-υπεύθυνο-για-την-αντιμετώπιση-επιβλαβούς-περιεχομένου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι όρισε επίσημα το WhatsApp της πλατφόρμας Meta ως μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ, καθιστώντας το πιο υπεύθυνο για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Η Επιτροπή δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εξετάζει μια τέτοια κίνηση, καθώς το WhatsApp είχε 51,7 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς χρήστες των καναλιών του στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, πάνω από το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που ορίζεται στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) απαιτεί από τόσο μεγάλες πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου. Το Facebook και το Instagram της Meta, το YouTube, το TikTok, το Temu της Google και το Linkedin της Microsoft είναι μερικές από τις εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες βάσει του DSA και υπόκεινται σε αυτήν την απαίτηση.

«Μετά τον χαρακτηρισμό, η Meta, ο πάροχος του WhatsApp, έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών, δηλαδή έως τα μέσα Μαΐου 2026, για να διασφαλίσει ότι το WhatsApp συμμορφώνεται με τις πρόσθετες υποχρεώσεις του DSA για τα VLOP», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

- Reuters