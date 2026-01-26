Η-θετική-δυναμική-για-τις-ελληνικές-τράπεζες-θα-συνεχισθεί,-εκτιμά-η-moody’s

Σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, επισημαίνει η Moody’s, και εκτιμά ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο χρόνια, με ώθηση από την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων τους. Τα νέα business plans για την τριετία 2026-2028 θα βρεθούν στο επίκεντρο κατά τον οίκο, τα οποία και θα ανακοινωθούν μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, και θα εστιάζουν σε έξι βασικούς στόχους: τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και κερδοφορίας, τη βαθύτερη διείσδυση στον ασφαλιστικό τομέα, την περαιτέρω ανάπτυξη των δανειακών χαρτοφυλακίων, τη διεθνή επέκταση, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και το bancassurance και νέα προϊόντα.

Ο κλάδος της ασφάλισης αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική εξέλιξη των τραπεζών, όπως τονίζει η Moody’s, καθώς στοχεύουν στον μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους ομίλους τραπεζοασφαλειών. Αυτό περιλαμβάνει μεγαλύτερη διείσδυση στις ασφάλειες ζωής και ζημιών, παράλληλα με την εισαγωγή νέων επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν και να προσελκύουν καταθέτες. Οι τράπεζες θα στοχεύουν επίσης ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα που σχετίζονται με τις συντάξεις, τα οποία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ο οίκος προβλέπει ότι η κερδοφορία θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά και το 2026, επιτρέποντας τη συνέχιση των διανομών μερισμάτων. Αναμένει αύξηση δανείων της τάξεως του 8%-10%, με σταθερά έσοδα από τόκους, καθώς το επιτόκιο της ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 2% για παρατεταμένο διάστημα. Η παραγωγή εσόδων αναμένεται επίσης να ενισχυθεί από επιλεκτικές εξαγορές και τη συνεχιζόμενη επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων.

Κομβικής σημασίας, σύμφωνα με τη Moody’s, είναι να υπάρξει μακροπρόθεσμο όφελος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο και ολοκληρώνεται φέτος, καθώς αποτελεί στοιχείο «κλειδί» στο να διασφαλιστεί ότι η οικονομία μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τη δανειοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Eurobank ξεχωρίζει για την ισχυρή διεθνή παρουσία της και τη διαφοροποιημένη βάση κερδών της, επισημαίνει ο οίκος, με τις διεθνείς δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 53% της κερδοφορίας της. Η απόκτηση του 80% της Eurolife Life έχει ενισχύσει τον ασφαλιστικό της βραχίονα, ενώ τα σχέδια για την έναρξη δραστηριοτήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σηματοδοτούν περαιτέρω διεθνείς φιλοδοξίες.

Οσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η Moody’s χαρακτηρίζει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σημαντικό στρατηγικό ορόσημο που αναδιαμορφώνει την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, ενώ ενισχύει σημαντικά τη διαφοροποίηση των εσόδων της τράπεζας, με τα έσοδα από ασφάλειες να αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 100 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, η συμμετοχή στη Snappi ενισχύει το ψηφιακό της story, με στόχο έως 2 εκατ. πελάτες μέχρι το 2028.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα και είναι πιθανό να αναζητήσει ευκαιρίες για να πραγματοποιήσει μια στρατηγικά σημαντική εξαγορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο εγγύς μέλλον. Ταυτόχρονα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ο οποίος θα ενισχυθεί, τοποθετώντας τη στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής υιοθέτησης στον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

Η Alpha Bank εισέρχεται στο 2026 με ανανεωμένη έμφαση στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό, υποστηριζόμενη από στοχευμένες εξαγορές, μια ολοκληρωμένη άσκηση αναδιοργάνωσης και μια εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit. Η εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο καθώς και πρόσθετες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων των AXIA Ventures και Flexfin, έχουν ενισχύσει το επιχειρηματικό της μείγμα και τις δυνατότητες κερδών.

Η CrediaBank, η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας και μία με πιθανή αξιοσημείωτη διεθνή παρουσία, εισέρχεται στο 2026 έχοντας κάνει μια σειρά από μετασχηματιστικές κινήσεις. Η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της HSBC στη Μάλτα θα διπλασιάσει το μέγεθος της τράπεζας, ενώ ενδεχόμενη απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην Pantelakis Securities ανοίξει νέες ροές εσόδων.

Τέλος, η Optima Bank θα επικεντρωθεί στη διατήρηση ισχυρής αλλά πιο μέτριας ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία της. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την επέκταση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επιχειρηματική τραπεζική και τα τμήματα εύπορων πελατών, τη συνεχή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων και τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης.