Η-Κίνα-απαντά-στον-Τραμπ-για-τους-δασμούς:-«Η-συμφωνία-με-τον-Καναδά-δεν-στοχεύει-κανένα-τρίτο-μέρος»

Η Κίνα υποστήριξε ότι η πρόσφατη προκαταρκτική εμπορική συμφωνία της με τον Καναδά δεν στοχεύει «κανένα τρίτο μέρος», μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 100% στα καναδικά προϊόντα.

Αντιμέτωπος με τον εμπορικό πόλεμο του Αμερικανού προέδρου, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επικεντρώνεται στην εξεύρεση νέων αγορών στην Ασία και την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο υπέγραψε «μια προκαταρκτική, αλλά ιστορική, εμπορική συμφωνία στο Πεκίνο τον Ιανουάριο με στόχο την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και τη μείωση των δασμών» με την Κίνα.

Αντιτιθέμενος σε αυτήν την πρωτοβουλία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει «δασμούς 100%» στις καναδικές εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Κίνας.

«Για την Κίνα, οι σχέσεις μεταξύ κρατών πρέπει να βασίζονται σε μια λογική win-win και στη συνεργασία όχι στην αντιπαράθεση», απάντησε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη Δευτέρα.

«Η Κίνα και ο Καναδάς χτίζουν έναν νέο τύπο στρατηγικής συνεργασίας… Αυτό δεν στοχεύει κανένα τρίτο μέρος, εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα και των δύο λαών και συμβάλλει επίσης στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία», δήλωσε ο Guo Jiakun κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης Τύπου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα.

49.000 ηλεκτρικά οχήματα

Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Πεκίνου και Οτάβα περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στον Καναδά να εισάγει 49.000 ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής με προτιμησιακούς δασμούς 6,1%, σύμφωνα με τον Μαρκ Κάρνεϊ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο δασμός 100% που ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβληθεί «εάν (οι Καναδοί) συνάψουν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών» με την Κίνα. Δηλαδή, «εάν προχωρήσουν και δούμε ότι επιτρέπουν στους Κινέζους να κατακλύσουν τη Βόρεια Αμερική με τα προϊόντα τους», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην τηλεόραση ABC.

Με πληροφορίες από Le Figaro