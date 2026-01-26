Η-κινεζική-zijin-gold-θα-αγοράσει-την-καναδική-εταιρεία-εξόρυξης-allied-gold-για-περίπου-4-δισεκατομμύρια-δολάρια

Η Zijin Gold θα αγοράσει την καναδική Allied Gold για περίπου 5,5 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (4,02 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα, καθώς η κινεζική εταιρεία εξόρυξης εντείνει την παγκόσμια επέκτασή της εν μέσω των ιστορικά υψηλών τιμών του κίτρινου μετάλλου.

Η αύξηση των τιμών του χρυσού έχει ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές ροές για τους μεταλλωρύχους, τροφοδοτώντας την ενοποίηση στον κλάδο, καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν περιουσιακά στοιχεία μακράς διαρκείας και να ενισχύσουν την παραγωγή μέσω εξαγορών αντί της ανάπτυξης νέων ορυχείων.

Η συμφωνία έρχεται επίσης καθώς ο Καναδάς και η Κίνα κινούνται για να διορθώσουν τις σχέσεις τους, έχοντας καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη μείωση των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα και την κανόλα, ενώ δεσμεύονται να χαλαρώσουν τα εμπορικά εμπόδια και να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η Zijin θα πληρώσει 44 καναδικά δολάρια ανά μετοχή, που συνεπάγεται premium περίπου 5,4% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής της Allied. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μετοχές της Allied σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allied, Πίτερ Μαρόν, δήλωσε ότι η συμφωνία προσφέρει σημαντική αξία για τους μετόχους και αναδεικνύει το βάθος του χαρτοφυλακίου χρυσού της εταιρείας σε ολόκληρη την Αφρική.

Η Zijin, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού στον κόσμο με δραστηριότητες σε εννέα χώρες, σημείωσε ένα ισχυρό ντεμπούτο στο Χονγκ Κονγκ πέρυσι εν μέσω μιας διαρκούς ανόδου των τιμών του χρυσού και μιας έκρηξης άντλησης κεφαλαίων τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Allied θα πρέπει να καταβάλει 220 εκατομμύρια δολάρια Καναδά στην Zijin, εάν η συμφωνία τερματιστεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι εταιρείες αναμένουν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2026.

