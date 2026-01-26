ΙΣΑ: Αυξάνεται η αμοιβή των γιατρών του ΕΟΠΥΥ – «Μην κόβετε τιμολόγια έως την ψήφιση της τροπολογίας»

Τροπολογία που αφορά στην αύξηση της ιατρικής αμοιβής από 10 ευρώ σε 13 ευρώ, πρόκειται να κατατεθεί από το υπουργείο Υγείας, όπως ενημερώθηκε ο Ι.Σ.Α. κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η ανωτέρω τροπολογία επίκειται να ψηφιστεί εντός λίγων ημερών και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, δεν πρέπει να προβούν στην έκδοση τιμολογίου έως την ψήφισή της.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη του για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Πατούλης: «Θετικό βήμα, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες»

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Η αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά περίπου 30%, μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας, αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα ,για το οποίο πρέπει να συγχαρούμε τον Υπουργό Υγείας. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ιατρών και στις προσδοκίες του ιατρικού κόσμου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τη μάχη με συνέπεια και τεκμηρίωση, διεκδικώντας ουσιαστική βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους ιατρούς, που καθημερινά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Ζητούμε περαιτέρω αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί και ο Υπουργός Υγείας. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό έργο, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η παραμονή των ιατρών στη χώρα μας».