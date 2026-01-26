Ιστορική-συμφωνία-ελεύθερου-εμπορίου-μεταξύ-ΕΕ-και-Ινδίας

Το Νέο Δελχί ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι έτοιμες να ανακοινώσουν επισήμως την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού συμφώνου ελεύθερου εμπορίου, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την έναρξη των πρώτων συνομιλιών.

«Οι διαπραγματεύσεις σε επίσημο επίπεδο ολοκληρώνονται και αμφότερες οι πλευρές είναι έτοιμες να ανακοινώσουν την επιτυχή κατάληξη των συνομιλιών», δήλωσε ο γραμματέας Εμπορίου της Ινδίας, Ρατζές Αγκραουάλ, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ινδική πρωτεύουσα.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με ανώτερο Ινδό αξιωματούχο που μίλησε στο Politico, η συμφωνία προβλέπει σημαντική μείωση δασμών από την Ινδία σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα, μηχανήματα αλλά και αγροτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά υψηλής περιεκτικότητας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, χαρακτήρισε τη συμφωνία «πολύ θετική για τον αγροτικό τομέα» και τόνισε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μηχανημάτων.

Η συμφωνία επεκτείνεται και στο εμπόριο υπηρεσιών, με τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να αναμένεται να ωφεληθούν. Ο Σέφτσοβιτς επισήμανε ότι η Ινδία κάνει «πρωτοποριακά βήματα σε νέα επίπεδα συνεργασίας», σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος εταίρος με τον οποίο εξετάζεται τέτοιας έκτασης συνεργασία.

Η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης των συνομιλιών συμπίπτει με τριήμερη επίσκεψη της ηγεσίας της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην Ινδία, στο πλαίσιο συνόδου κορυφής που έχει στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ Βρυξελλών και Νέου Δελχί.

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν το 2007 και διακόπτονταν κατά διαστήματα, καταλήγουν σε αυτή τη συμφωνία σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανταγωνισμό από φθηνά κινεζικά προϊόντα.

Με πληροφορίες από Politico, AFP