Ιταλία: Μπούμερανγκ ο φόρος των 2 ευρώ στα μικρά δέματα – Πώς ξεγλιστρούν κινεζικές εταιρείες

Την 1η Ιουλίου, η ΕΕ θα αρχίσει να εισπράττει τελωνειακό δασμό 3 ευρώ σε όλα τα δέματα μικρής αξίας που φθάνουν στο εσωτερικό του μπλοκ. Αλλά η σχετική προσπάθεια της Ιταλίας να ανακόψει την εισροή φθηνών καταναλωτικών αγαθών, από την Κίνα έχει γυρίσει μπούμερανγκ.

Τα δέματα, προς το παρόν, κατευθύνονται σε άλλες χώρες της ΕΕ για να μην πληρωθεί ο φόρος των 2 ευρώ σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ, από χώρες εκτός της ΕΕ, που επέβαλε η Ιταλία για να σταματήσει το κύμα των προϊόντων από κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein και η Temu, και να συγκεντρώσει χρήματα για τα δημόσια ταμεία.

Ο φόρος ισχύει για τα δέματα που έφτασαν στην Ιταλία μετά την 1η Ιανουαρίου.

Πλήγμα στα δίκτυα logistics

Ωστόσο, οι ιταλικές εταιρείες logistics και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων διαμαρτύρονται, υποστηρίζοντας ότι ο φόρος έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη μείωση του αριθμού των μικρών δεμάτων που διακινούνται από τα δίκτυα logistics τους.

Όπως λένε, οι πτήσεις εμπορευμάτων από χώρες εκτός της ΕΕ προσγειώνονται σε άλλα αεροδρόμια του μπλοκ για να αποφύγουν το τέλος και παροτρύνουν την κυβέρνηση Μελόνι να αναστείλει ή να καταργήσει τον φόρο.

«Το μέτρο είχε αποτελέσματα μπούμερανγκ», δήλωσε στους Financial Times, η Βαλεντίνα Μενίν, γενική διευθύντρια της βιομηχανικής ομάδας Assaeroporti, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες που διαχειρίζονται 32 ιταλικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Μαλπένσα του Μιλάνου, ενός από τους μεγαλύτερους εμπορευματικούς κόμβους της χώρας.

«Ολόκληρος ο ιταλικός τομέας των logistics σημειώνει απώλειες».

Μείωση 36%

Όταν αποφάσισε να επιβάλει τον φόρο ως μέρος του προϋπολογισμού του 2026, η Ρώμη προέβλεψε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει 122 εκατ. ευρώ φέτος και 245 εκατ. ευρώ ετησίως στη συνέχεια.

Όμως, σύμφωνα με την ιταλική τελωνειακή υπηρεσία, ο αριθμός των δεμάτων χαμηλής αξίας που έφτασαν απευθείας στην Ιταλία από χώρες εκτός της ΕΕ μεταξύ 1ης και 20ής Ιανουαρίου ήταν κατά 36% χαμηλότερος από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Μενίν δήλωσε ότι τουλάχιστον 30 πτήσεις προς τη Μαλπένσα, το σημείο άφιξης του 60% όλων των εμπορευμάτων που αποστέλλονται αεροπορικώς στην Ιταλία, είχαν εκτραπεί προς τη Λιέγη του Βελγίου, το Άμστερνταμ και τη Βουδαπέστη από την αρχή του έτους, καθώς οι εταιρείες αναδιοργανώνονται για να αποφύγουν τον φόρο.

Τι ισχύει στην ΕΕ αυτήν την στιγμή

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εισέρχονται στην ενιαία αγορά και περνούν από το τελωνείο μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα χωρίς περαιτέρω ελέγχους ή δασμούς, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφεύγουν εύκολα το τέλος της Ιταλίας.

Η βιομηχανία logistics της Ιταλίας θα «χαθεί» αν δεν ανασταλεί ο φόρος, δήλωσε ο Αντρέα Κάπα, γενικός διευθυντής της Confetra, η οποία εκπροσωπεί 60.000 ιταλικές εταιρείες logistics και ναυτιλιακές εταιρείες.

«Τα εμπορεύματα εξακολουθούν να εισέρχονται στην Ιταλία με φορτηγά, χωρίς να πληρώνουν το απαιτούμενο τέλος, με αποτέλεσμα την αύξηση της ρύπανσης και τη μετατόπιση της κυκλοφορίας σε άλλες χώρες», είπε. «Η κατάσταση μπορεί μόνο να επιδεινωθεί, αν δεν βρεθεί λύση».

Η είσπραξη του φόρου από την Ιταλία δεν θα αρχίσει επίσημα πριν από τον Μάρτιο, καθώς το τελωνείο και οι εταιρείες logistics αναβαθμίζουν ακόμη τα ηλεκτρονικά τους συστήματα προκειμένου να μπορέσουν να υπολογίσουν το τέλος που εγκρίθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από το νέο έτος.

