Κατασκευάζω – Νοικιάζω: Το νέο «όπλο» για να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά

Με ένα νέο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» φιλοδοξεί η κυβέρνηση να αυξήσει την προσφορά των ακινήτων στην αγορά.

Το πρόγραμμα θα προβλέπει ότι νομικά πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Το πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου,

Φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Παράλληλα εισάγονται νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Συγκεκριμένα,

για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με το καθεστώς που ισχύει ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στις περιοχές όπου εφαρμόζονται οι περιορισμοί, το ακίνητο διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορεί να επανεγγραφεί για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το σχετικό μέτρο.

Ακόμη, θα υλοποιηθούν οι ήδη εξαγγελθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, ιατροί και νοσηλευτές.