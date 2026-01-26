Κομισιόν-εναντίον-Έλον-Μασκ:-Νομική-διαδικασία-για-την-απόσυρση-του-grok-από-την-Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά νομικές διαδικασίες εναντίον του Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ.

Τα αυστηρότερα μέτρα έχουν στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία του Μασκ xAI να αποσύρει το chatbot από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι μέσω της εν λόγω εφαρμογής δημιουργήθηκαν και κοινοποιήθηκαν περισσότερες από 1,8 εκατ. σεξουαλικοποιημένες εικόνες.

Ειδικότερα, από τα τέλη Δεκεμβρίου, χρήστες της πλατφόρμας Χ πλημμύρισαν το chatbot της Grok με αιτήματα αλλοίωσης φωτογραφιών γυναικών και παιδιών, προκειμένου τα ρούχα τους να αφαιρεθούν και να εμφανίζονται με μπικίνι σε ερωτικές πόζες, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή από θύματα και ρυθμιστικές αρχές.

Εάν διαπιστωθεί ότι η X έχει παραβιάσει τους κανόνες της ΕΕ για τις διαδικτυακές πλατφόρμες σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της Ένωσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλει στην εταιρεία πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο κοινωνικό δίκτυο του Έλον Μασκ για τις πρακτικές επαλήθευσης λογαριασμών και διαφήμισης που ακολουθούσε.

Οι ανησυχίες προέκυψαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν το ενσωματωμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok, ενισχύθηκε με μια πληρωμένη λειτουργία γνωστή ως «Spicy Mode», η οποία επέτρεπε στους χρήστες να το προτρέπουν να δημιουργεί ρητά περιεχόμενο.

