Μήνυμα-Ανδρουλάκη-για-τέλος-στην-εσωστρέφεια:-Όποιος-σύρει-το-χαλί-είναι-υπόλογος-στον-κόσμο-της-παράταξης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αυστηρό μήνυμα για τέλος στην εσωστρέφεια εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη που βλέπει τις τελευταίες ημέρες και μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ να φλερτάρει με ένα συγκρουσιακό συνέδριο και κορυφαία στελέχη του κόμματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας εντός και εκτός οργάνων να επιμένουν στις θέσεις τους. Από τη μια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μιλά για την ακούνητη βελόνα του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη ο δήμαρχος Αθηναίων για την κατάθεση ψηφίσματος στο συνέδριο για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ.

«Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά και το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χάλι. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμα μας παντού σ’ όλη την Ελλάδα. Με ενότητα και αγώνα… Όποιος σύρει το χάλι είναι υπόλογος και σε μένα και στον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος έγινε κοινωνός των αντιδράσεων που προκαλούνται σε μέρος της βάσης που επιθυμεί εδώ και τώρα να μπει τέλος στην εσωστρέφεια. Ενδεικτικό ήταν το κλίμα που όπως πληροφορούμαστε επικράτησε στην πρόσφατη συνάντηση του Παύλου Γερουλάνου με στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στην Καλλιθέα. Εκεί υπήρξαν μεμονωμένες φωνές που επεσήμαναν στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ότι έχουν κουραστεί να ακούνε για τις βελόνες.

Την ίδια ώρα, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Οργανωτική Επιτροπή Κ.Ο.Ε.Σ στη Χαριλάου Τρικούπη με τα διαδικαστικά θέματα του συνεδρίου να τίθενται στο τραπέζι και πολλούς να ποντάρουν ότι το θέμα της εκλογής των συνέδρων και ο αλγόριθμος βάσει τις εκλογικής δύναμης του κόμματος ανά περιφέρεια που προτείνεται, είναι πιθανόν να ανάψει τα αίματα.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του στο OPEN σημείωσε ότι όσο είναι πρόεδρος του κόμματος ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και διεμήνυσε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε όσους έχουν κοινές αγωνίες σε πρόσωπα από την κοινωνία αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι θα απευθύνει πρόσκληση στα άλλα προοδευτικά κόμματα σε τραπέζια διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δείχνοντας τον δρόμο για πεδία όπου μπορεί να υπάρξει κοινός βηματισμός, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86.

Προσεκτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι πριν ακόμα την αλλαγή πλεύσης του ΠΑΣΟΚ που ανοίγει διάλογο με τα προοδευτικά κόμματα, είχε προηγηθεί η δημόσια δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη στις αρχές του Δεκεμβρίου ότι ήταν στις προθέσεις του να στείλει επιστολή στα προοδευτικά κόμματα για να αναλάβουν πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου 86, βήμα στο οποίο δεν έχει ακόμα προχωρήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πολλούς να εκτιμούν ωστόσο ότι το σενάριο παραμένει ενεργό.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.