Με-νομοσχέδιο-για-το-«βαθύ-κράτος»-σήμερα-το-υπουργικό-συμβούλιο:-Οι υπεύθυνες-δηλώσεις-και-το-τέλος-στα…φιρμάνια-της-Τουρκοκρατίας

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων που υπογραμμίζουν την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, όπως συχνά εξηγεί στους συνομιλητές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση μπαίνει στο 2026 με στόχο να αναδείξει αφενός το μετρήσιμο έργο σε μια σειρά τομέων, αφετέρου να πατήσει περισσότερο γκάζι στο κρίσιμο σκέλος των μεταρρυθμίσεων. Ιδίως των παρεμβάσεων που είναι αισθητές για τους πολίτες.

Μπορεί αρκετοί πολίτες στις μετρήσεις να ζητούν πολιτική αλλαγή, κυβερνητικά στελέχη όμως εκτιμούν ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και τα διλήμματα τίθενται με πιο «σκληρό» τρόπο, μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων θα στραφεί και πάλι προς τη Νέα Δημοκρατία.

Άλλωστε στις δεξαμενές των αναποφάσιστων εντοπίζονται αρκετοί πρώην ψηφοφόροι της ΝΔ, οι οποίοι δεν έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από το κυβερνών κόμμα. Ήδη, η ΝΔ εμφανίζει καλύτερη εικόνα στις δημοσκοπήσεις εν σχέσεις με το φινάλε του 2025, με όπλα την αύξηση εισοδημάτων, αλλά και τα «καλά μαντάτα» από τα εξοπλιστικά, με την άφιξη της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ.

Νομοσχέδιο για το «βαθύ κράτος»

Σε αυτό το πνεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς, όπου και θα δώσει το στίγμα του για τους επόμενους μήνες. Μια πρόγευση για τον κυβερνητικό προγραμματισμό έδωσαν προ ημερών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι σε συνέντευξη Τύπου προανήγγειλαν 10 κεφαλαιώδη νομοσχέδια και 30 σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το 2026.

Η νομοθετική αρχή για τη νέα χρονιά θα γίνει με ένα βασικό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, το οποίο συναιρεί πρωτοβουλίες για ένα κράτος πιο «φιλικό» προς τον πολίτη. Συνολικά, το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει περίπου 15 περιπτώσεις που προέκυψαν από παρατηρήσεις πολιτών, εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, συνεργασία με βουλευτές και συναρμόδια υπουργεία.

Στην πραγματικότητα, ο κ. Χατζηδάκης αναλαμβάνει να θεραπεύσει μια σειρά από μικρές παθογένειες που ταλαιπωρούν τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το κράτος. Για παράδειγμα, στο νομοθέτημα περιλαμβάνεται η κατάργηση σειράς πιστοποιητικών, με αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών, ιδίως σε περιπτώσεις που το κράτος έχει ήδη τα στοιχεία π.χ. για το απολυτήριο Λυκείου ή το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο επίσης καταργούνται εν τοις πράγμασι τα… φιρμάνια της τουρκοκρατίας, με βάση τα οποία το δημόσιο διεκδικούσε την πόλη της Καρδίτσας ή τη Σαρωνίδα. «Βάζουμε κάποια κριτήρια, εκεί που το δημόσιο έχει παραιτηθεί και υπάρχει χρησικτησία για πολλές δεκαετίες», αναφέρει αρμόδια κυβερνητική πηγή, εξηγώντας ότι υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις, όπως το ότι το δημόσιο εμφανίζεται να διεκδικεί τον αστικό ιστό του Ευόσμου Θεσσαλονίκης ή έχει παραχωρήσει σε πρόσφυγες κομμάτια γης από την εποχή του Βενιζέλου, πλην όμως κανείς δεν υπέγραψε τα παραχωρητήρια και πολλοί δεν έχουν ακόμα τίτλους.

Μια ακόμα παράμετρος, όπως έγινε στην περίπτωση του ΕΦΚΑ, είναι η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση διαδικασιών του Δημοσίου. «Στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων τελευταία, είχαμε το θέμα των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τα οποία οι αγρότες επισημαίνουν υψηλό κόστος παροχής των υπηρεσιών. Θα δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα περνούν από εκπαίδευση και εξετάσεις, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και μεγαλύτερη ταχύτητα», ανέφερε πριν από λίγες μέρες ο κ. Χατζηδάκης (Mega). Τέλος, οι συμβολαιογράφοι μετατρέπονται σε one stop shop ως προς τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αμοιβές τους.

Η υπόλοιπη ατζέντα

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης ένα νομοσχέδιο της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής Δόμνας Μιχαηλίδου για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στον προϋπολογισμό (περιορισμός AirBnB στη Θεσσαλονίκη, διπλή επιστροφή ενοικίου για δασκάλους και γιατρούς στην περιφέρεια κοκ.), ένα νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για νέα ταμεία, του Άδωνι Γεωργιάδη για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου για τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε είναι της άποψης ότι τα «παραδοτέα», η επιμονή της κυβέρνησης στη δουλειά της δηλαδή και η παραγωγή μετρήσιμου έργου θα γείρει την πλάστιγγα υπέρ της ΝΔ την κρίσιμη ώρα των «σκληρών» πολιτικών διλημμάτων πριν από τις εκλογές.