Μητσοτάκης:-Θα-προεδρεύσει-αύριο-σε-σύσκεψη-για-την-ευλογιά-των-αιγοπροβάτων

Σε σύσκεψη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα προεδρεύσει αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

- sofokleous10.gr

