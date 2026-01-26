Μιχάλης-Χρυσοχοΐδης:-Η-τραγωδία-στα-Τρίκαλα-μας-γεμίζει-θλίψη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στα Τρίκαλα.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός αναφέρει:

«Η τραγωδία στα Τρίκαλα μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων καθώς και τη συμπαράσταση μου σε όσους δοκιμάζονται αυτή τη δύσκολη ώρα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

