Μπαίνουν στα «Εξοικονομώ» οι προμηθευτές – Έρχεται η εξόφληση παρεμβάσεων μέσω των λογαριασμών

Έως τέλος Μαρτίου η ενσωμάτωση στον Κώδικα Προμήθειας του On-Bill Financing Scheme. Πώς το μοντέλο θα είναι συμβατό με την αλλαγή προμηθευτή ή κατόχου του ακινήτου.

Τη δυνατότητα για χρηματοδότηση από τους προμηθευτές παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης για τους πελάτες τους, τις οποίες οι καταναλωτές θα αποπληρώνουν σταδιακά μέσω των λογαριασμών ρεύματος, πρόκειται να «ενεργοποιήσει» σύντομα το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες του -.

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης, που χρησιμοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ονομάζεται «On-Bill Financing Scheme». Έρχεται να καλύψει το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν αρκετοί καταναλωτές για να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης (από την αγορά πιο αποδοτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, μέχρι την αλλαγή κουφωμάτων ή την εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης), καθώς δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος υλοποίησής τους.

Ενεργοποίηση έως 31 Μαρτίου

Επομένως, μέσω του «On-Bill Financing», η δαπάνη θα καλύπτεται (μερικώς ή στο σύνολό της) από τον προμηθευτή και στη συνέχεια θα εξοφλείται από τον καταναλωτή σε δόσεις, μέσω των λογαριασμών του για ρεύμα. Μάλιστα, καθώς οι παρεμβάσεις θα οδηγούν σε μείωση του ενεργειακού κόστους του καταναλωτή, ουσιαστικά μέρος της εξόφλησης θα καλύπτεται από την εξοικονόμηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Για να μπορούν να ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος οι εξοφλήσεις αυτών των δαπανών, θα πρέπει να υπάρξει σχετική αλλαγή του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας – η οποία θα γίνει με Υπουργική Απόφαση, έπειτα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ).

Στόχος είναι η ενσωμάτωση να γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου, καθώς η έναρξη εφαρμογής του «On-Bill Financing» περιλαμβάνεται και στα επόμενα ορόσημα μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, από τον μεθεπόμενο μήνα θα είναι έτοιμο το κανονιστικό πλαίσιο, για να αρχίσουν να «τρέχουν» ανάλογες χρηματοδοτήσεις.

Η φόρμουλα

Ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί είχε να κάνει με το να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε μέσω του «On-Bill Financing» οι προμηθευτές να μην μπορούν να «εγκλωβίζουν» τους πελάτες τους – δηλαδή η αποπληρωμή της ενεργειακής αναβάθμισης να μην μπλοκάρει τη μετάβαση ενός καταναλωτή σε άλλο πάροχο. Από την άλλη πλευρά, σημαντικό ήταν το μοντέλο αυτό να μην υπάρξει μία νέα πηγή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές.

Η φόρμουλα που προκρίθηκε, για αυτό τον σκοπό, είναι αυτό το έμμεσο δάνειο να συνδέεται με το ακίνητο που αναβαθμίζεται (μέσω του μετρητή) και όχι με τον καταναλωτή. Επομένως, σε αλλαγή προμηθευτή το δάνειο θα μεταφέρεται στον νέο πάροχο. Επίσης, αν το ακίνητο περάσει σε άλλο καταναλωτή (π.χ, πωληθεί), τότε αυτός θα είναι πλέον υπεύθυνος για την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.

Αναβαθμίσεις μέσω της ελεύθερης αγοράς

Το «On-Bill Financing» περιλαμβάνεται στον «Οδικό Χάρτη για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια», ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα με Υπουργική Απόφαση, καθώς η εμπλοκή των ενεργειακών εταιρειών μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός επιδοτούμενων δράσεων, όπως τα «Εξοικονομώ».

Όπως είχε αναφέρει στο - ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα παράλληλο σύστημα αναβαθμίσεων χωρίς επιδοτήσεις, καθώς από τη μία πλευρά θα περιοριστεί η δυνητική «δεξαμενή» δικαιούχων στα προγράμματα «Εξοικονομώ», ενώ από την άλλη μεριά θα πρέπει να ενισχυθεί η αναβάθμιση του εγχώριου κτιριακού αποθέματος.

Μαζί με στοχευμένες παρεμβάσεις στα επιχορηγούμενα προγράμματα, η δημιουργία συνθηκών για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης μέσω της ελεύθερης αγοράς προορίζεται να αποτελέσει τομή στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει από εδώ και στο εξής η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος. «Στόχος είναι να υπάρξει μία νέα σελίδα στα “Εξοικονομώ”, που να απαντά στις προκλήσεις, να βοηθήσει την αγορά να “τρέξει” χωρίς επιχορηγήσεις, αλλά και να βοηθήσει τους πολίτες, επισπεύδοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες», είχε σημειώσει ο Υφυπουργός.

Η διαδικασία συμμετοχής

Στον «Οδικό Χάρτη για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια», αποτυπώνεται σε 9 βήματα η διαδικασία για τη συμμετοχή καταναλωτών σε πρόγραμμα αποπληρωμής μέσω των λογαριασμών ενέργειας.

1. Αρχικά, ο πάροχος ενέργειας δημοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των πελατών σε πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους.

2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης υποβάλλει αίτηση στον πάροχο ενέργειας για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

3. Στη συνέχεια, ο πάροχος εξετάζει την επιλεξιμότητα του πελάτη για συμμετοχή στο πρόγραμμα βάσει του ιστορικού πληρωμών και άλλων στοιχείων που ενδεχομένως επιθυμεί.

4. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του προηγούμενου βήματος, ο πάροχος ενέργειας υποβάλλει στον πελάτη την προσφορά για την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

5. Ο πελάτης εξετάζει την προσφορά και ενημερώνει τον πάροχο ενέργειας αν την αποδέχεται μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

6. Στην περίπτωση αποδοχής της προσφοράς για την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο πάροχος ενέργειας καλεί τον πελάτη για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης.

7. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνηθείσας προσφοράς.

8. Η περίπτωση ουσιωδών αλλαγών κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μετά από συμφωνία μεταξύ πελάτη και παρόχου ενέργειας.

9. Τέλος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση αποπληρωμής των παρεμβάσεων μέσω των λογαριασμών ενέργειας σύμφωνα με τις προβλέψεις της συναφθείσας σύμβασης χρηματοδότησης.