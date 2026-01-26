Μπακογιάννης:-«Η-δημοτική-Αρχή-δεν-παίρνει-σοβαρά-την-Αθήνα»

Επιπολαιότητα και προχειρότητα απέδωσε στη δημοτική Αρχή της Αθήνας ο Κώστας Μπακογιάννης, κατά την τοποθέτησή του στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο.

«Η δημοτική Αρχή δεν παίρνει καθόλου σοβαρά την Αθήνα», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», και πρόσθεσε: «Επιπολαιότητα και προχειρότητα. Πορεύεστε χωρίς σχέδιο, με τη λογική και τον νόμο της αδράνειας».

Η παράταξη του Κ. Μπακογιάννη έθεσε μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων τις φωτιές σε Εριουργία και λόφο Αγίου Ιωάννη, τονίζοντας πως «θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», για τα πατίνια και την κατάσταση στην πόλη, την οποία χαρακτήρισε «χαοτική», το έργο στη Βαρβάκειο, όπου «παρά τα 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα και εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό από την προηγούμενη δημοτική Αρχή, το έργο δεν προχώρησε ποτέ», όπως ανέφερε, το κλείσιμο εκ νέου του κολυμβητηρίου στο Γουδή, το οποίο «είχε ανοίξει για να ξανακλείσει μετά από λίγο, λόγω ελλιπούς συντήρησης», αλλά και την επιστολή των εργαζομένων του Streetwork, που «καταγγέλλουν τη δημοτική Αρχή για διάλυση της υπηρεσίας και εξώθηση των στελεχών σε παραίτηση», όπως είπε.

Τέλος, από την «Αθήνα Ψηλά», ρώτησαν και πάλι για το ποσοστό απορροφητικότητας του δήμου από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Για πολλοστή φορά η παράταξη δεν έλαβε απάντηση», ανέφεραν.

