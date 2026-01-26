Νίκη-Κεραμέως:-Κλιμάκιο-της-Επιθεώρησης-Εργασίας-στον-τόπο-της-πυρκαγιάς-στα-Τρίκαλα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα εκφράζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του τραγικού συμβάντος.»

