Ντέιβιντ-Σόλομον:-Αυξήθηκαν-πάνω-από-20%-οι-αποδοχές-του-ceo-της-goldman-sachs-για-το-2025

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνολικές ετήσιες αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου Ντέιβιντ Σόλομον αυξήθηκαν κατά 20,5% στα 47 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, μετά από μια ισχυρή χρονιά για την τράπεζα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους διευθύνοντες συμβούλους στη Wall Street.

Οι αποδοχές του ξεπέρασαν το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, το οποίο ήταν μια αύξηση λίγο πάνω από 10%.

Οι αποδοχές του Solomon ως επικεφαλής μιας από τις πιο εξέχουσες τράπεζες της Wall Street στις ΗΠΑ περιελάμβαναν βασικό μισθό 2 εκατομμυρίων δολαρίων και 45 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες μεταβλητές αποδοχές.

Πληρώθηκε με 31 εκατομμύρια δολάρια το 2023 και 39 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Η Goldman Sachs ολοκλήρωσε μια ισχυρή χρονιά με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα, όπου τα κέρδη της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, χάρη στην αύξηση των συμφωνιών και των συναλλαγών.

Η Goldman Sachs παρείχε συμβουλές σε ορισμένες μεγάλες συγχωνεύσεις το 2025, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Electronic Arts με μόχλευση ύψους 56,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και της εξαγοράς της εταιρείας ασφάλειας cloud Wiz από την Alphabet έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τράπεζα ήταν επίσης επικεφαλής ασφαλιστής στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του γίγαντα ιατρικών προμηθειών Medline το τέταρτο τρίμηνο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη εισαγωγή παγκοσμίως το 2025.

Αυτές οι υπερμεγέθεις συμφωνίες βοήθησαν την Goldman να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά την κορυφαία θέση στις παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2025, με την τράπεζα να παρέχει συμβουλές για συνολικό όγκο συμφωνιών ύψους 1,48 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να αποκομίζει 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια από αμοιβές.

Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την επενδυτική τραπεζική το 2026, μια εξέλιξη που αποτελεί καλό οιωνό για την τράπεζα.

Μια πιο ευνοϊκή ρυθμιστική στάση υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια και την άφθονη ρευστότητα, ενθάρρυνε τις εταιρείες να επιταχύνουν τις συμφωνίες. Αυτό βοήθησε επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs να αποκομίσουν κέρδη.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε στην κατάθεση ότι καθόρισε την αποζημίωση αφού στάθμισε την οικονομική απόδοση της τράπεζας σε απόλυτη και σχετική βάση, καθώς και το λειτουργικό περιβάλλον του 2025 και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Υπεραπόδοση υπό τον Σόλομον

Υπό την ηγεσία του Σόλομον, ο οποίος κάποτε απορρίφθηκε από την Goldman για μια θέση εργασίας αμέσως μετά το κολέγιο, οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν άνοδο 53,5% το 2025, ξεπερνώντας τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς και τους περισσότερους τραπεζικούς ανταγωνιστές της.

Εντάχθηκε στην τράπεζα ως εταίρος το 1999, αφού έφυγε από την Bear Stearns και ανέβηκε στην ιεραρχία για να τελικά διαδεχθεί τον Λόιντ Μπλανκφέιν, ο οποίος οδήγησε την Goldman κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και των συνεπειών της.

Ο Σόλομον, 64 ετών, χρίστηκε επικεφαλής της Goldman Sachs το 2018.

Η τράπεζα διόρισε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Λειτουργιών Τζον Γουόλντρον στο διοικητικό της συμβούλιο ένα μήνα αφότου του απένειμε μπόνους διατήρησης προσωπικού για το 2025, ενισχύοντας την ιδιότητά του ως πιθανού διαδόχου του Σόλομον.

Ο Γουόλντρον ακολούθησε τον Σόλομον ως το δεύτερο μέλος της διοικητικής επιτροπής που κέρδισε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters