«Οι-επιλογές-έχουν-συνέπειες»:-Επιμένουν-οι-ομοσπονδιακοί-πράκτορες-για-τους-θανάτους-του-Άλεξ-Πρέτι-και-της-Ρενέ-Γκουντ

Στις «επιλογές» και στις «συνέπειες της εμπρηστικής ρητορικής» αναφέρθηκε ο διοικητής της Συνοριακής Φρουράς, Γκρεγκ Μποβίνο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Μινεάπολη και τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα.

Σε ερώτηση για το αν η ICE θα αναλάβει ευθύνη για τους θανάτους του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ, ο Μποβίνο απάντησε ότι «όλα καταλήγουν στις επιλογές». Όπως είπε, «όταν άτομα κάνουν κακές επιλογές, κακές αποφάσεις, σε μια κατάσταση εφαρμογής του νόμου», υπάρχουν συνέπειες. Παράλληλα, κάλεσε «αναρχικούς, ταραξίες ή οποιονδήποτε άλλο» που επιχειρεί να παρεμποδίσει πράκτορες να μην το κάνει, τονίζοντας ότι η έρευνα θα δείξει γιατί τα «άτομα» ενεπλάκησαν στις δύο ξεχωριστές υποθέσεις.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο επέκρινε «πολιτικούς, ηγέτες κοινοτήτων και ορισμένους δημοσιογράφους» που, όπως είπε, χρησιμοποιούν «θερμή ρητορική», κάνοντας λόγο για όρους όπως «Gestapo» ή «απαγωγή». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν οι άνθρωποι «ακούνε αυτά, αυτό είναι μια επιλογή», προσθέτοντας ότι υπάρχουν «συνέπειες και ενέργειες» και ότι «αυτές τις είδαμε… χθες».

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου μίλησε και ο Μάρκος Τσαρλς, επικεφαλής της ICE στη Μινεάπολη, ο οποίος δήλωσε ότι βίαιοι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε πράκτορα της υπηρεσίας. «Ένας διαδηλωτής κυριολεκτικά δάγκωσε και έκοψε μέρος από το δάχτυλο αυτού του πράκτορα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο αστυνομικός έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και ότι «αυτού του είδους η βία είναι απαράδεκτη».

Ο Γκρεγκ Μποβίνο ανέφερε επίσης ότι οι πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς που ενεπλάκησαν στον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι «δεν εργάζονται πλέον στη Μινεάπολη, αλλά σε άλλες τοποθεσίες». Όπως εξήγησε, αυτό γίνεται «για λόγους ασφάλειας», προσθέτοντας ότι «υπάρχει κάτι που λέγεται doxing» και ότι «η ασφάλεια των εργαζομένων μας είναι πολύ σημαντική». «Θα κρατήσουμε αυτούς τους υπαλλήλους ασφαλείς», κατέληξε.

Όπως και ο Γκρεγκ Μποβίνο, ο Μάρκος Τσαρλς έστρεψε τα βέλη του κατά «πολιτικών, ακτιβιστών και των μέσων ενημέρωσης», λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, δημιουργούν «χάος και φόβο», αντί να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να καθησυχάσουν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, τόνισε ότι η ICE εργάζεται για τη σύλληψη «επικίνδυνων, ποινικά παράνομων μεταναστών», με στόχο την προστασία του κοινού.

Αναφερόμενος στον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι, ο Γκρεγκ Μποβίνο δήλωσε ότι ο συνοριοφύλακας που πυροβόλησε «έλαβε μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου». Όταν ρωτήθηκε αν ο Πρέτι είχε στρέψει όπλο προς τον πράκτορα, απάντησε ότι «γι’ αυτό υπάρχει κάτι που λέγεται έρευνα», επισημαίνοντας πως υπάρχουν «πολλά βίντεο εκεί έξω» και διαφορετικές μαρτυρίες, ενώ η έρευνα «θα αποκαλύψει όλα τα γεγονότα».