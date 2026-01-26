Οι-ιρανικές-αρχές-συλλαμβάνουν-διαδηλωτές-που-νοσηλεύονται-σε-νοσοκομεία,-καταγγέλλει-αξιωματούχος-του-ΟΗΕ

Μία αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν είπε σήμερα πως έχει λάβει καταγγελίες ότι διαδηλωτές που συνδέονταν με τις κινητοποιήσεις στη χώρα απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία και τέθηκαν υπό κράτηση από ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, μια σοβαρή καταπάτηση του δικαιώματος στην ιατρική φροντίδα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν, Μάι Σάτο, είπε επίσης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Ρόιτερς, ότι οικογένειες καλούνται να καταβάλουν λύτρα ύψους 5.000 έως 7.000 δολαρίων προκειμένου να ανακτήσουν τις σορούς των αγαπημένων τους.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συντάραξαν το Ιράν από τον Δεκέμβριο προκάλεσαν την πιο αιματηρή καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας. Το Ιράν έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο ίντερνετ από την 8η Ιανουαρίου.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, κάνει λόγο για έναν απολογισμό τουλάχιστον 5.937 νεκρών στις ταραχές, μεταξύ αυτών 214 μέλη του προσωπικού ασφαλείας, την ώρα που βάσει επίσημων στοιχείων ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 3.117. Το Ρόιτερς δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει αυτούς τους αριθμούς από ανεξάρτητες πηγές.

Η Σάτο, που επίσης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Birkbeck στο Λονδίνο, είπε πως ούτε η ίδια δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των νεκρών, όμως πιστεύει πως ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία.

«Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από μέλη του προσωπικού των νοσοκομείων (από πολλές επαρχίες στο Ιράν) όπου καταγγέλλεται πως δυνάμεις ασφαλείας εφόρμησαν στα νοσοκομεία τους», είπε η αξιωματούχος, όπως και από οικογένειες που πηγαίνουν την επόμενη ημέρα εκεί και τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν βρίσκονται πια στο νοσοκομείο.

Η ιρανική αποστολή στη Γενεύη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις καταγγελίες.

Ιατρικό προσωπικό στο Ιράν που μίλησε στο Ρόιτερς, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ορισμένες από τις καταγγελίες στις οποίες αναφέρθηκε η Σάτο.

«Δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία μας με τραύματα από σφαίρες. Υποβλήθηκαν σε επέμβαση και κατόπιν οι Φρουροί της Επανάστασης ήρθαν και τους πήραν. Δεν γνωρίζουμε τι τους συνέβη», είπε ένας γιατρός στην πόλη Ραστ του βορείου Ιράν.

Μία νοσηλεύτρια και δύο γιατροί σε νοσοκομεία της Τεχεράνης είπαν επίσης στο Ρόιτερς ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τους απαιτώντας να τους δοθούν αρχεία ασθενών που είχαν νοσηλευτεί εκεί και είχαν πάρει εξιτήριο, προκειμένου να τους συλλάβουν.

«Ήλεγχαν κάθε δωμάτιο στο νοσοκομείο, αναζητώντας τραυματισμένους διαδηλωτές», είπε η νοσηλεύτρια.

Πολίτες διστάζουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια υπό τον φόβο της σύλληψης

Τέτοιου είδους ενέργειες προκαλούν έναν τρομακτικό αντίκτυπο, αποτρέποντας τους πολίτες να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, υπό τον κίνδυνο να πεθάνουν ή να επιδεινωθεί η υγεία τους εξαιτίας του φόβου της σύλληψης, επισήμανε η Σάτο.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές συνιστούν επίσης μία σοβαρή παραβίαση της ιατρικής ουδετερότητας, πρόσθεσε η ίδια. Βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης, γιατροί, νοσοκομεία και ασθενείς πρέπει να προστατεύονται προκειμένου να εγγυηθούν την παροχή αμερόληπτης φροντίδας.

Άοπλοι διαδηλωτές στις 31 επαρχίες του Ιράν πυροβολήθηκαν στο στήθος και το κεφάλι, με στόχο να πληγούν ζωτικά όργανα, μια ένδειξη της φονικής βίας που χρησιμοποιούν αδιακρίτως οι δυνάμεις ασφαλείας, είπε η Σάτο, επικαλούμενη μαρτυρίες.

«Σε αυτά τα περιστατικά, αυτό θα καταδείκνυε πως πρόκειται για παράνομους θανάτους και αυθαίρετες εκτελέσεις», υπογράμμισε η ίδια, προσθέτοντας πως καταγράφεται επίσης σε αναφορές μια αύξηση των τραυματισμών στα μάτια από σκάγια.

Σχετικά με τις καταγγελίες ότι ιρανικές αρχές απαιτούν την καταβολή λύτρων, η Σάτο είπε: «Αυτή η πρακτική πραγματικά αναμειγνύει τον πόνο με τον εκβιασμό».

Η Τεχεράνη ενθαρρύνει τους τραυματίες διαδηλωτές να πάνε στο νοσοκομείο

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Ιράν ενθάρρυνε σήμερα ανθρώπους που τραυματίστηκαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις να μεταβούν στα νοσοκομεία.

«Η συμβουλή μας (…) είναι πως εάν υποφέρετε από ένα τραύμα, να μην προσπαθήσετε να το φροντίσετε στα σπίτια σας και δεν πρέπει να ανησυχείτε πηγαίνοντας σε ένα ιατρικό κέντρο», έγραψε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ένας νεαρός άνδρας 18 ετών, ο Αμιρχοσέιν Γκαντερζάντεχ συνελήφθη στο σπίτι του από τις δυνάμεις ασφαλείας, που ζήτησαν επίσης από τις αδελφές του, μεταξύ αυτών μία ανήλικη, να γδυθούν ώστε να δουν αν τα κορίτσια έφεραν τραύματα. Ο νεαρός άνδρας, που είχε τραυματιστεί από σφαίρες, στη συνέχεια συνελήφθη, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Σε μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα της οποίας δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διακρίνονται τρεις γυναίκες σε ένα σπίτι, που με τη βοήθεια του φακού ενός κινητού τηλεφώνου αφαιρούν περίπου είκοσι σκάγια από την πλάτη μίας γυναίκας που είναι ξαπλωμένη.