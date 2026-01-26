ΟΠΑΠ: Τα κρυφά προβλήματα της συγχώνευσης με την Allwyn που τρόμαξαν τους επενδυτές

Η μετοχή έχασε 7% την ημέρα της ανακοίνωσης του deal – Το 14% των μετόχων ψήφισε «όχι» και διεκδικεί έξοδο στα 19,04 ευρώ – Η μερισματική απόδοση καταρρέει από 11% σε 5% – Η Allwyn άρει την αίρεση του 5% και το deal «κλειδώνει» παρά τις αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της συγχώνευσης ΟΠΑΠ-Allwyn τον Οκτώβριο του 2025 θα έπρεπε να αποτελεί εορτασμό για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κολοσσού στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ και έσοδα 5,2 δισ. ευρώ. Αντί αυτού, η μετοχή του ΟΠΑΠ βυθίστηκε κατά 7% την ημέρα της ανακοίνωσης, σε μια αντίδραση που έλαβε αιφνιδιαστικά τα στελέχη της εταιρείας και αποκάλυψε βαθιές ρωγμές στο επενδυτικό αφήγημα της συναλλαγής.

Σήμερα, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου 2026 που ενέκρινε τη συγχώνευση με πλειοψηφία άνω του 80%, η αγορά στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα: Το deal θα προχωρήσει, αλλά το τίμημα για τους υφιστάμενους μετόχους του ΟΠΑΠ είναι υψηλό. Η απόδειξη; Περισσότερες από 50 εκατομμύρια μετοχές – το 14% του μετοχικού κεφαλαίου – καταψήφισαν τη συναλλαγή και διεκδικούν δικαίωμα εξόδου στα 19,04 ευρώ. Σχεδόν τρεις φορές περισσότερες από το αρχικό όριο του 5% που είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την προώθηση του deal.

Το δίλημμα που έγινε επιλογή: Η άρση της αίρεσης

Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη ήρθε μία εβδομάδα μετά την ΕΓΣ, όταν τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν την άρση της αίρεσης του 5%. Με άλλα λόγια, αποφάσισαν να προχωρήσουν με τη συγχώνευση ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετόχων που θα ασκήσουν δικαίωμα εξόδου – ακόμα και αν το 14% που καταψήφισε επιλέξει να φύγει.

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ επιβεβαίωσαν την πίστη τους στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της Συναλλαγής», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης, αλλά και ως αναγνώριση ότι η αντίθεση των μετόχων είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Η άρση της αίρεσης σημαίνει ότι η Allwyn και ο ΟΠΑΠ θα πρέπει να καταβάλουν χρηματικό αντάλλαγμα 19,04 ευρώ ανά μετοχή σε όσους ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2026. Αν το πλήρες 14% επιλέξει την έξοδο, το κόστος θα ξεπεράσει τα 950 εκατ. ευρώ – ένα σημαντικό ποσό που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί.

Η Μεταμόρφωση που τρομάζει: Από αμυντική σε επιθετική μετοχή

Το κεντρικό πρόβλημα που οδηγεί στην πτώση της μετοχής και στην αντίθεση του 14% των μετόχων είναι η ριζική αλλαγή του επενδυτικού προφίλ του ΟΠΑΠ. Για χρόνια, η εταιρεία αποτελούσε το κλασικό «παράδειγμα» αμυντικής μετοχής στο ελληνικό Χρηματιστήριο: σταθερές ταμειακές ροές από τη θέση μονοπωλίου στην ελληνική αγορά, χαμηλή ανάπτυξη αλλά προβλέψιμη, και κυρίως εξαιρετική μερισματική απόδοση που έφτανε το 11% την περίοδο 2021-2024.

Αυτό το προφίλ προσέλκυε μια συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών: funds που αναζητούν σταθερό εισόδημα, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτές που θέλουν να «κοιμούνται ήσυχοι» τη νύχτα. Η μετοχή αποτελούσε το ισοδύναμο ενός ομολόγου με υψηλή απόδοση, αλλά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και την πιθανότητα κεφαλαιακών κερδών.

Η συγχώνευση με την Allwyn ανατρέπει εντελώς αυτό το μοντέλο. Ο νέος όμιλος θα είναι μια διεθνής, επιθετική εταιρεία ανάπτυξης, με υψηλότερη μόχλευση (στόχος 2,5 φορές το EBITDA), μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, και σημαντικά χαμηλότερη μερισματική απόδοση.

«Η συναλλαγή μεταβάλλει ουσιαστικά το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ, καθώς από μια αμυντική, χαμηλής ανάπτυξης αλλά υψηλής μερισματικής απόδοσης εταιρεία, μετατρέπεται σε μια πιο μοχλευμένη, υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου ρίσκου οντότητα», επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς.

Η μερισματική κατάρρευση: Από 11% σε 5%

Η δραματική πτώση της μερισματικής απόδοσης αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κτύπημα για τους επενδυτές. Κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ, ο Οικονομικός Διευθυντής Pavel Mouha διαβεβαίωσε ότι για το 2026 το ελάχιστο μέρισμα θα διαμορφωθεί σε 1 ευρώ ανά μετοχή, τονίζοντας ότι η συνένωση με την Allwyn και οι ισχυρές ταμειακές ροές θα επιτρέψουν τη διατήρηση μιας «γενναιόδωρης» πολιτικής διανομής μερισμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Citi, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 και επιπλέον ειδικό μέρισμα 0,80 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από το 2026 και μετά, η διοίκηση στοχεύει σε ετήσια διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή.

Αυτό μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 5% με βάση τις τρέχουσες τιμές, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα 11% που απολάμβαναν οι μέτοχοι την περίοδο 2021-2024. Η διαφορά είναι τεράστια: ένας επενδυτής που είχε τοποθετήσει 100.000 ευρώ στον ΟΠΑΠ θα έβλεπε το ετήσιο του εισόδημα από μερίσματα να πέφτει από 11.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

«Το στοιχείο αυτό οδηγεί στην αποχώρηση funds που έχουν αμυντικά χαρακτηριστικά», εξηγούν χρηματιστές της αγοράς. «Πρόκειται για funds που έχουν στατούτα ή επενδυτικές πολιτικές που τους επιβάλλουν να κατέχουν μετοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – και ο μετασχηματισμένος ΟΠΑΠ δεν ταιριάζει πια σε αυτά τα κριτήρια».

Επιπλέον, σημαντική λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε μετά την ΕΓΣ: οι μέτοχοι που καταψήφισαν τη συγχώνευση και θα ασκήσουν δικαίωμα εξόδου δεν θα λάβουν το ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ που θα καταβληθεί στους υπόλοιπους μετόχους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η μόχλευση που ανησυχεί: Στόχος 2,5x το EBITDA

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ανησυχίας είναι η αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο ΟΠΑΠ παραδοσιακά λειτουργούσε με χαμηλή μόχλευση, διατηρώντας μια υγιή κεφαλαιακή δομή που του επέτρεπε να διανέμει το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών ροών του ως μερίσματα.

Η νέα Allwyn θα έχει στόχο μακροπρόθεσμης μόχλευσης 2,5 φορές το EBITDA – ένα επίπεδο που θεωρείται «υγιές» για έναν διεθνή όμιλο ανάπτυξης, αλλά σημαντικά υψηλότερο από τα ιστορικά επίπεδα του ΟΠΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών ροών θα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση χρέους και σε επενδύσεις ανάπτυξης, παρά στη διανομή μερισμάτων.

Η Citi εκτιμά ότι η νέα Allwyn θα αποτιμάται σε 21 δισ. ευρώ σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας (EV), με λειτουργικά κέρδη EBITDA κοντά στα 1,9 δισ. ευρώ. Αυτό δίνει έναν πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 11x, που είναι λογικός για έναν παγκόσμιο παίκτη με ψηφιακή διείσδυση 55%, αλλά δημιουργεί ένα premium 45-50% σε σχέση με την ιστορική αποτίμηση του ΟΠΑΠ.

«Η αύξηση της μόχλευσης μπορεί να ενισχύσει τις αποδόσεις σε περιόδους ανάπτυξης, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο σε περιπτώσεις επιβράδυνσης της οικονομίας ή ρυθμιστικών αλλαγών», προειδοποιούν αναλυτές. «Οι επενδυτές που αναζητούσαν ασφάλεια στον ΟΠΑΠ δεν θέλουν να αναλάβουν αυτόν τον επιπλέον κίνδυνο».

Το πρόβλημα της εξουσίας: Από κύριοι σε μειοψηφία

Ίσως το πιο ουσιαστικό πρόβλημα για τους μετόχους του ΟΠΑΠ είναι η δραματική μείωση της εξουσίας τους στη νέα εταιρεία. Μετά τη συγχώνευση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κατέχουν μόλις το 21,5% των οικονομικών δικαιωμάτων της νέας Allwyn – και το ίδιο ποσοστό ψήφου, αφού η Allwyn και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν τον Δεκέμβριο να καταργήσουν τις προνομιούχες μετοχές που αρχικά προέβλεπε η συμφωνία.

Η τροποποίηση αυτή, που ήρθε μετά από έντονο feedback από την επενδυτική κοινότητα, χαρακτηρίστηκε ως «σαφώς θετική για την εταιρική διακυβέρνηση» από την Eurobank Equities και άλλες επενδυτικές τράπεζες. Ωστόσο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα μετατραπούν από πλειοψηφικοί ιδιοκτήτες μιας κερδοφόρας, σταθερής επιχείρησης σε μικρή μειοψηφία ενός πολύ μεγαλύτερου, πιο σύνθετου οργανισμού.

Η Allwyn ψηφίζει με το πορτοφόλι της

Παρά τις ανησυχίες, υπάρχουν και κάποια θετικά σήματα. Η Allwyn έχει προχωρήσει σε εντατικές αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ τις τελευταίες εβδομάδες, προσπαθώντας να στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά.

Μόνο μετά την ΕΓΣ της 7ης Ιανουαρίου, η Allwyn απέκτησε μετοχές συνολικής αξίας άνω των 20 εκατ. ευρώ:

13 Ιανουαρίου: 11,77 εκατ. ευρώ

14 Ιανουαρίου: 2,65 εκατ. ευρώ

15 Ιανουαρίου: Περίπου 4 εκατ. ευρώ

Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τιμές γύρω στα 18,50 ευρώ ανά μετοχή – κάτω από την τιμή εξόδου των 19,04 ευρώ, αλλά πάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Το μήνυμα είναι σαφές: η Allwyn θεωρεί ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα και είναι διατεθειμένη να «βάλει το χέρι στην τσέπη» για να το αποδείξει.

Η Αντίδραση των Αναλυτών: Προσοχή Παρά τα Θετικά

Οι αναλυτές έχουν υιοθετήσει μια προσεκτική στάση απέναντι στη συγχώνευση. Η Citi μείωσε την τιμή στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ από 20,00 ευρώ στα 19,10 ευρώ, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση. Η μείωση αντανακλά κυρίως τον χαμηλότερο πολλαπλασιαστή P/E που εφαρμόζει ο οίκος (13x αντί για 14x προηγουμένως), ευθυγραμμίζοντας την αποτίμηση με τον πενταετή μέσο όρο.

«Ο οίκος εμφανίζεται πλέον πιο προσεκτικός απέναντι στο επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας εν όψει της προγραμματισμένης συγχώνευσης με την Allwyn», σημειώνουν οι αναλυτές. «Η αλλαγή αυτή δεν αντικατοπτρίζει χειροτέρευση των βραχυπρόθεσμων θεμελιωδών μεγεθών, τα οποία παραμένουν σταθερά, αλλά σχετίζεται κυρίως με τις ανησυχίες της αγοράς και την επίδρασή τους στην αποτίμηση».

Παρά τη μείωση του πολλαπλασιαστή, η Citi αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Εκτιμά GGR +5% το 2025, με τον ΟΠΑΠ να υπερβαίνει άνετα τη χαμηλή μονοψήφια καθοδήγηση της διοίκησης, χάρη στη δυναμική των λαχείων και την ανάκαμψη σε VLTs και instant lottery.

Η στρατηγική λογική: Ένας ελληνικός πρωταθλητής στη διεθνή σκηνή

Παρά τα προβλήματα, η στρατηγική λογική της συγχώνευσης παραμένει ισχυρή. Η νέα Allwyn θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος παγκοσμίως στο lottery & gaming μετά τη Flutter, με pro forma EBITDA 1,9 δισ. ευρώ και έσοδα 5,2 δισ. ευρώ.

Για τον ΟΠΑΠ, η συγχώνευση σημαίνει διέξοδο από τα όρια της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Η εταιρεία θα έχει πρόσβαση σε 7 βασικές αγορές λοταρίων (Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα-Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, ΗΠΑ, Σλοβακία) και σε άνω των 10 αγορές iGaming και sports betting μέσω Betano και Novibet.

Ο συνδυασμός αυτός μειώνει δραστικά τη γεωγραφική εξάρτηση του ΟΠΑΠ από την ελληνική αγορά (91% των εσόδων προ deal) σε μόλις 28% του νέου σχήματος. Η Ελλάδα μετατρέπεται από αγορά-πηγή σε στρατηγικό πυρήνα ενός πολυεθνικού ομίλου, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να παραμένει η βασική αγορά διαπραγμάτευσης.

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει η βασική αγορά διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας Allwyn», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος και CEO του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα δομή. Επιπλέον, η Allwyn σχεδιάζει να επιδιώξει εισαγωγή και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, διευρύνοντας την πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές.

Τα επόμενα βήματα: Το χρονοδιάγραμμα

Με την ΕΓΣ να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και την αίρεση του 5% να έχει άρει, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής είναι πλέον σαφές:

9 Φεβρουαρίου 2026: Λήξη προθεσμίας για άσκηση δικαιώματος εξόδου. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν τη συγχώνευση (50,15 εκατ. μετοχές) πρέπει να αποφασίσουν αν θα πουλήσουν στα 19,04 ευρώ ή αν θα παραμείνουν στη νέα Allwyn. Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών ευελπιστούν ότι το τελικό ποσοστό που θα ασκήσει το δικαίωμα θα είναι «το χαμηλότερο δυνατό».

Απρίλιος 2026 (περίπου): Ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ σε ανώνυμη εταιρεία Λουξεμβούργου. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες από την ημερομηνία της ΕΓΣ.

Μάιος 2026 (περίπου): Καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος των 19,04 ευρώ ανά μετοχή σε όσους ασκήσουν δικαίωμα εξόδου. Η καταβολή θα γίνει εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής.

Α’ εξάμηνο 2026: Ολοκλήρωση της συνολικής συναλλαγής και δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη νέα εταιρική ταυτότητα Allwyn, ακόμα και πριν την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με τη νέα επωνυμία Allwyn λειτουργούν ήδη σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η μετάβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027 για τα καταστήματα ΟΠΑΠ και εντός του 2026 για τα PLAY. Τα βασικά παιχνίδια όμως – Τζόκερ, Λόττο, ΚΙΝΟ, Πάμε Στοίχημα – θα διατηρήσουν τις ονομασίες τους, ενώ δεν προβλέπεται αλλαγή ονόματος για τις θυγατρικές όπως η Stoiximan.

Το επενδυτικό στοίχημα: Ευκαιρία ή παγίδα;

Για τους επενδυτές, η κατάσταση δημιουργεί ένα σύνθετο στοίχημα. Με την τιμή της μετοχής να κυμαίνεται κοντά στα 18,50 ευρώ – κάτω από τα 19,04 ευρώ που προσφέρεται ως τιμή εξόδου – η αγορά στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα.

Αν η συγχώνευση ολοκληρωθεί επιτυχώς και η νέα Allwyn εκπληρώσει τις προσδοκίες ανάπτυξης, οι μέτοχοι θα έχουν έκθεση σε έναν παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου με σημαντικές προοπτικές. Η αποτίμηση στα 16 δισ. ευρώ για την κεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος μεταφράζεται σε αξία περίπου 24 ευρώ ανά μετοχή ΟΠΑΠ – σημαντικά υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ωστόσο, η χαμηλότερη μερισματική απόδοση, η αυξημένη μόχλευση, και η απώλεια ελέγχου αποτελούν σοβαρές ανησυχίες που εξηγούν γιατί το 14% των μετόχων ψήφισε «όχι» και γιατί η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή εξόδου.

«Με όλα αυτά σχηματίζεται στα τρέχοντα επίπεδα τιμών ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό στοίχημα: αν η συγχώνευση αποδειχθεί επιτυχής, τότε μπορεί να δούμε σημαντική ανοδική πορεία για τη μετοχή», σχολιάζουν αναλυτές της αγοράς. «Αλλά το ρίσκο παραμένει υψηλό και η αβεβαιότητα μεγάλη».

Το ερώτημα των 950 εκατομμυρίων

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 9ης Φεβρουαρίου, το μεγάλο ερώτημα είναι: Πόσοι από τους μετόχους που καταψήφισαν τη συγχώνευση θα ασκήσουν τελικά το δικαίωμα εξόδου;

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ευελπιστούν ότι το ποσοστό θα είναι «το χαμηλότερο δυνατό». Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών αναμένουν ότι πολλοί από όσους καταψήφισαν θα αλλάξουν γνώμη καθώς πλησιάζει η προθεσμία, αναγνωρίζοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του νέου σχήματος.

Ωστόσο, με την τιμή της μετοχής να παραμένει κάτω από τα 19,04 ευρώ, υπάρχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τους μετόχους που δεν πιστεύουν στο επενδυτικό αφήγημα της νέας Allwyn να επιλέξουν την έξοδο. Αν το πλήρες 14% ασκήσει το δικαίωμα, το κόστος για τον ΟΠΑΠ θα ξεπεράσει τα 950 εκατ. ευρώ.

Η απάντηση θα δοθεί σε λιγότερο από έναν μήνα. Και το στοίχημα ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ – την κεφαλαιοποίηση του νέου κολοσσού που πρόκειται να γεννηθεί από τη συγχώνευση ΟΠΑΠ-Allwyn.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Με την άρση της αίρεσης του 5%, το deal «κλείδωσε». Η μόνη ερώτηση που απομένει είναι πόσοι από τους σημερινούς μετόχους του ΟΠΑΠ θα επιλέξουν να συνοδεύσουν την εταιρεία στο νέο της ταξίδι – και πόσοι θα προτιμήσουν την ασφάλεια των 19,04 ευρώ στο χέρι από την υπόσχεση των 24 ευρώ στο μέλλον.