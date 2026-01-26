Οφειλές πολιτών – επιχειρήσεων: Νέα βάση δεδομένων με τα χρέη και το ιστορικό πληρωμών

Πρόσβαση στο οικονομικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρησης αποκτούν το Δημόσιο και οι τράπεζες μέσα από τη δημιουργία δύο νέων μητρώων εντός του έτους.

Η αρχή έγινε με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Μάρτιο τη «σκυτάλη» θα πάρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς θα προχωρήσει στη δημιουργία του Μητρώου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης το οποίο θα συγκεντρώσει τις οφειλές που έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στο Δημόσιο. Το καλοκαίρι αναμένεται να θεσμοθετηθεί και να ενεργοποιηθεί και το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών.

Βαθμολογία οικονομικής συμπεριφοράς

Βασικός στόχος του Μητρώου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα γύρω από οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ κ.α.). Με βάση τα στοιχεία, θα αποδίδει σε κάθε φορολογούμενου μια βαθμολογία οικονομικής συμπεριφοράς. Τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τράπεζες ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών για να ελέγχουν τη φερεγγυότητα του πελάτη – εφόσον έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση του.

Το τελευταίο σκέλος αφορά το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, μια βάση δεδομένων που θα «κουμπώνει» στη παραπάνω πλατφόρμα (Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης). Μέσω αυτού, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ενημερωθούν για την πρότερη οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων μισθωτών τους, ώστε να μην αντιμετωπίζουν εχθρικά και με καχυποψία συλλήβδην κάθε νοικοκύρη στον οποίο σκέφτονται να ενοικιάσουν ακίνητο ως εν δυνάμει κακοπληρωτή.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που βρίσκεται υπό τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα ενοποιεί τα στοιχεία από Δημόσιο, τράπεζες και servicers, παρέχοντας στο οικονομικό επιτελείο μια ανωνυμοποιημένη εικόνα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Μέσω αυτού, θα εντοπίζονται εγκαίρως περιοχές ή κλάδοι με αυξημένες οφειλές, θα παρακολουθούνται οι ρυθμίσεις και θα σχεδιάζονται στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (ΚΜΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ccr.bankofgreece.gr/. Το Μητρώο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο Μητρώο καταγράφονται όλα τα δάνεια – στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά – με το ιστορικό πληρωμών, τις καθυστερήσεις, τα υπόλοιπα και τις εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις, δικαστικές αποφάσεις). Έτσι, μια τράπεζα που εξετάζει νέο αίτημα θα έχει πλήρη εικόνα για το παρελθόν του δανειολήπτη, μειώνοντας το πιστωτικό ρίσκο και αποτρέποντας περιπτώσεις πολλαπλού δανεισμού ή «κόκκινων» αλυσίδων οφειλών.