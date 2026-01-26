Παραίτηση Φλωρίδη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Δεν στέκεται ως υπουργός»

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τους χειρισμούς του στη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο, που μπήκε στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης, σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη κρίση των θεσμών, έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς δικαίως ή αδίκως -κατά την άποψή μου δικαίως, το έχω πει και άλλες φορές-, να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στο OPEN.

Και παρέθεσε τις «ανακολουθίες», όπως τις χαρακτήρισε του κ. Φλωρίδη: «Ισχυρίζεται ότι με τη διάταξη που έφερε σε άσχετο νομοσχέδιο -για να θυμάται ο κόσμος, το νομοσχέδιο αφορούσε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ- “δεν αλλάξαμε κάτι, όπως σε όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις δίνει το δικαίωμα στους γονείς να ζητήσουν αναστολή της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να εκδικαστεί η έφεση”. Λέει ψέματα. Αλλάζει. Μπορεί να υπάρξει νέα απόφαση πριν την εκδίκαση της έφεσης. Πρώτο ψέμα.

Δεύτερο ψέμα: Λέει “ο κόσμος μπερδεύει μία τροπολογία με διατάξεις που υπήρχαν από την αρχή στο νομοσχέδιο“. Λέει ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο. Το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε την αντίθεσή του στη Βουλή και την καταψήφισε».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης απέφυγε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις στη δίκη του predator όπου καταγγέλλεται χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής με συμφωνημένες εκ των προτέρων ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το γεγονός ότι προσπαθούσε δημόσια να διαστρεβλώσει τα γεγονότα για τα χαλκευμένα ηχητικά, που διακινήθηκαν από ΜΜΕ μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Άρα, εδώ έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος: στα Τέμπη, ψέματα. Στις υποκλοπές, κρύβεται από τις ευθύνες του για ένα παρακράτος. Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση. Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κανονικής χώρας που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τα δικαιώματά του, που δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη, να έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κουλτούρα της. Προσομοιάζουμε της Ουγγαρίας. Δεν μας αξίζει αυτό», κατέληξε.



