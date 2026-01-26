Σε θετικό έδαφος ανοίγουν τη βδομάδα οι ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Fed και γεωπολιτικές εξελίξεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει μικρή άνοδο 0,1% στις 608,88 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται επίσης ανοδικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE καταγράφει κέρδη 0,23% στις 10,165.50 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κινείται επίσης σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,17% στις 24,900.00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,12% στις 8,134.44 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει κέρδη 0,46% στις 17,626.45 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB ενισχύεται περίπου 0,3% στις 44,958.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά επανέρχονται στο προσκήνιο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά, σε περίπτωση που η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

«Ο Καναδάς σέβεται τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του. Έχουμε δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας CUSMA (Συμφωνία Καναδά–Ηνωμένων Πολιτειών–Μεξικού) να μην επιδιώκουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με οικονομίες που δεν λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Στα αξιόλογα της μέρας, περισσότερες από 90 εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι Apple, Meta Platforms και Microsoft. Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξελίσσεται θετικά, καθώς το 76% των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη FactSet.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί επίσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη της απόφαση για τη νομισματική πολιτική του έτους την Τετάρτη.

Αν και θεωρείται ευρέως ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις σχετικά με το πότε οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων.