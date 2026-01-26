Close Menu
    Στις 7 Φεβρουαρίου ο Αλέξης Τσίπρας στα Ιωάννινα

    Ο επόμενος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα θα είναι στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στα Ιωάννινα. Μετά την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, κοντά στον τόπο καταγωγής του (Αθαμάνιο Άρτας) το Σάββατο στις 7 Φεβρουαρίου.

    Ενδιαφέρον για άλλη μια φορά θα έχει το πάνελ των ομιλητών, τα καλέσματα που θα κάνει για αυτοργανώσεις, αλλά και τα νέα «σήματα» που θα δώσει σε σχέση με το κυοφορούμενο κόμμα του και την ανάγκη επανίδρυσης μια ισχυρής προοδευτικής παράταξης. 

