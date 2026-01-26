Τέσσερις μετοχές με κρίσιμο αποτύπωμα

Τέσσερις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται πλέον σε ζώνες που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απρόσιτες. Σε ορίζοντα 1.250 ημερών, οι αποδόσεις τους είναι τόσο εκρηκτικές που άλλαξαν το ειδικό βάρος της αγοράς. Η ΔΕΗ με άνοδο +298% αποτιμάται σήμερα στα 7,23 δισ. ευρώ, η Cenergy Holdings με απόδοση +564% έχει φτάσει στα 3,78 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα με +283% στα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ ο Aktor Group με άνοδο +510% αποτιμάται πλέον κοντά στα 2,1 δισ. ευρώ. Τ

α νούμερα αυτά, όπως καταγράφονταν το πρωί της Πέμπτης, αντανακλούν μια αγορά που ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της ανόδου, με τις αποτιμήσεις να μετακινούνται σχεδόν καθημερινά.

Ξεκινάω με τη ΔΕΗ, που παρουσίασε στο Νταβός ένα συνεκτικό πλαίσιο επενδύσεων και τεχνολογικών επιλογών που αποτυπώνει την πλήρη αναδιάρθρωση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης, η παραγωγή από λιγνίτη, που πριν από έξι χρόνια αντιστοιχούσε περίπου στο 35% του συνόλου, μηδενίζεται έως το τέλος του έτους, με το βάρος να μεταφέρεται σε ανανεώσιμες και ευέλικτες μονάδες. Το επενδυτικό πλάνο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπει πάνω από 3.000 MW ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης με μπαταρίες, δύο αντλησιοταμιευτικά συστήματα, μονάδα πράσινου υδρογόνου στο Αμύνταιο και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών για τη σταθερότητα του δικτύου υπερυψηλής τάσης.

Κομβική θέση κατέχει και το σχεδιαζόμενο giga data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με παροχή ενέργειας behind-the-meter. Η στρατηγική αυτή μετακινεί τη ΔΕΗ από τον ρόλο του παραγωγού ενέργειας σε φορέα ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών, με επίκεντρο την κλίμακα, την αποθήκευση και τη διασύνδεση κεφαλαίων με υλοποιήσιμα έργα. Διαγραμματικά η μετοχή έχει διαλύσει ανοδικά το μακροπρόθεσμο κανάλι “Q” στα 17,10 ευρώ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τιμές πάνω από τα 20 ευρώ.

Η Cenergy Holdings κινείται με τέτοια ταχύτητα που έχει αφήσει πολύ πίσω τις εκτιμήσεις και τις τιμές-στόχους των αναλυτών. Μια πορεία που αποτυπώνει με απόλυτη ευκρίνεια την επιχειρησιακή δυναμική ενός ομίλου που αρκετοί –συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος– έχουν χαρακτηρίσει ήδη από τα μέσα του 2022 ως “αδηφάγο θηρίο“. Χαρακτηριστικό είναι ότι η διοίκηση αναβάθμισε για δεύτερη φορά εντός του περασμένου έτους το guidance για το 2025 στα 335-350 εκατ. ευρώ, από 300-330 εκατ. ευρώ.

Έχει μείνει πάντως στη μνήμη μου η παρουσίαση αποτελεσμάτων του 9μήνου του 2022, όταν ο οικονομικός διευθυντής, Αλέξανδρος Μπένος, στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγέθη. Το ανεκτέλεστο τότε των 1,75 δισ. ευρώ και η άνοδος +51% στα κέρδη προ φόρων στα 53,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζονταν με τέτοιο τόνο, που έδινε την αίσθηση πως το βασικό μήνυμα δεν ήταν αυτά που λέγονταν, αλλά αυτά που έρχονταν και η αγορά ακόμη αγνοούσε. Τότε η μετοχή ήταν στα 2,98 ευρώ με κεφαλαιοποίηση στα 580 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η μετοχή έχει φτάσει μια ανάσα από τα 18 ευρώ υπερβαίνοντας με άνεση τις τελευταίες δημοσιευμένες τιμές-στόχους που έχουν δώσει η NBG Securities στα 15,40 ευρώ, η Optima Bank στα 14 ευρώ, η Piraeus Securities στα 14,50 ευρώ και η Eurobank Equities στα 14,10 ευρώ. Διαγραμματικά η μετοχή έχει τμήσει ανοδικά την περιοχή των 16,80 ευρώ και κινείται πλέον επιθετικά προς τα 19 με 20 ευρώ.

Η ΓΕΚ Τέρνα έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικής αναβάθμισης από την Piraeus Securities, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ από 31 ευρώ, διατηρώντας σύσταση outperform. Με βάση την τελευταία τιμή των 31,8 ευρώ, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται στο +26%, αντανακλώντας τη βελτιωμένη εικόνα σε παραχωρήσεις, κατασκευές και ενέργεια.

Η αναθεώρηση στηρίζεται στην ενίσχυση των εκτιμήσεων για τον κατασκευαστικό βραχίονα, όπου το ανεκτέλεστο φτάνει τα 9,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,8 δισ. ευρώ είναι υπογεγραμμένα, καθώς και στη μεγαλύτερη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων. Οι παραχωρήσεις αποτιμώνται συνολικά στα 3 δισ. ευρώ, με αιχμή την Εγνατία Οδό, όπου η συμμετοχή της ΓΕΚ Τέρνα (90%) προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, και την Αττική Οδό, στα 0,96 δισ. ευρώ.

Στην ενέργεια, η συμβατική δραστηριότητα αποτιμάται στα 574 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τη συμφωνία με τη Motor Oil. Η ανάλυση προβλέπει ισχυρές ταμειακές ροές την περίοδο 2026-2031, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν τον βασικό άξονα στήριξης. Εδώ στη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή έχει τμήσει ανοδικά τα 28,84 με 29 ευρώ ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη ζώνη αντίστασης των 34 με 35 ευρώ.

Ο Aktor Group εμφανίζεται με αυξημένο διεθνές αποτύπωμα, συνδυάζοντας επιχειρηματική κινητικότητα, έργα υποδομών και επέκταση στις ΑΠΕ. Στο Νταβός, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, πραγματοποίησε επαφές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid A. Al-Falih, για ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο όμιλος παρέδωσε στο ελληνικό κράτος το τελευταίο αδιάνοικτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων στην οροσειρά της Ροδόπης, ενισχύοντας τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, η καταρχήν συμφωνία για την απόκτηση του 51% της Sun Force Two προσθέτει χαρτοφυλάκιο 140 MW εν λειτουργία και 200 MW υπό ανάπτυξη, ανεβάζοντας τα ΑΠΕ του ομίλου στα 380 MW.

Η συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για 1.300 MW και οι συζητήσεις για επιπλέον 150 MW διευρύνουν περαιτέρω τις πηγές εσόδων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και τη μεσοπρόθεσμη ορατότητα. Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει καταστρατηγήσει ανοδικά το επίπεδο των 10 ευρώ περνώντας πλέον σε ένα νέο εύρος τιμών που απλώνεται ανάμεσα στα 10 με 12 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

