Τραγωδία-στα-Τρίκαλα:-ΝΔ,-ΠΑΣΟΚ,-ΣΥΡΙΖΑ-αναβάλλουν-τις-κομματικές-εκδηλώσεις

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Και το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πως δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις το επόμενο τριήμερο λόγω της τραγωδία, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

