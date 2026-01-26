Τσουκαλάς:-Να-μην-ξαναθρηνήσουμε-θανάτους-εργαζομένων,-υπέρ-της-ενίσχυσης-της-ψήφου-των-απόδημων

Συνέντευξη παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος τόνισε ότι «δεν πρέπει να ξαναθρηνήσουμε θανάτους εργαζομένων» και υπογράμμισε την ανάγκη «η Πολιτεία – και πρωτίστως η κυβέρνηση – να αντιμετωπίσει με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα το ζήτημα της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας», αναφερόμενος στο εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Τρικάλων.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ «καταγράφεται ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, την ώρα που σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχει καν κλιμάκιο Επιθεώρησης Εργασίας για έλεγχο ασφάλειας σε επίπεδο νομού, αλλά μόνο σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ η αύξηση της μηχανικής και οικοδομικής δραστηριότητας συνεπάγεται και αυξημένη επικινδυνότητα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών».

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των γυναικών που έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Αίτημα παραίτησης του Φλωρίδη

Στην συνέχεια, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και το αίτημα παραίτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σημείωσε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φλωρίδης δίνει δικαιώματα, έχει επανειλημμένα πει ψέματα στη Βουλή και δεν έχει τιμήσει τον θεσμικό του ρόλο, λειτουργώντας περισσότερο ως κομματάρχης παρά ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι γεγονός ότι εγείρεται σοβαρό ζήτημα κριτηρίων νομοθέτησης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, εκτιμώντας ότι «τα θέματα γονικής μέριμνας δεν μπορεί να εισάγονται αιφνιδιαστικά, χωρίς διαβούλευση, σε άσχετα νομοσχέδια. Οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Αστικό Κώδικα δεν περιλαμβάνονταν στη μακρά διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά ως κατεπείγουσες. Το ΠΑΣΟΚ την συγκεκριμένη διάταξη την καταψήφισε».

«Το μείζον ζήτημα δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά ο τρόπος νομοθέτησης, καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες», συμπέρανε.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι επί των ημερών του κ. Φλωρίδη η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει καταρρεύσει. Ενώ προχώρησε σε σαφή αναφορά και στην υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος το γεγονός ότι «ο Πρωθυπουργός, παρά τις διακηρύξεις του περί σεβασμού στη Δικαιοσύνη, αρνείται να εφαρμόσει αποφάσεις της, οδηγώντας την υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γεγονός που πλήττει το κύρος της ελληνικής Δικαιοσύνης».

Απόδημοι

Κληθείς, δε, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος της ψήφου των αποδήμων, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης της εκπροσώπησης και της ενίσχυσης της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση η αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού αποτελέσματος.

Αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κόμματα που μπαίνουν τρεις έδρες. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να εκλεγούν τρία άτομα χωρίς να ξέρουμε σε ποιο κόμμα ανήκουν και είναι πιθανό να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα αλλοιώνει το συσχετισμό στη Βουλή και να βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που οι τρεις βουλευτές τελικά, ενώ δεν έχουν που θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, το λένε μετά. Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν η κάθε προσωπικότητα την επόμενη μέρα σε ποιο κόμμα θα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης;».

«Σημασία, όμως, έχει ο τρόπος με τον οποίο θα έρθουν τα ζητήματα αυτά στη Βουλή από την κυβέρνηση διότι έως τώρα έχει μία τάση να μας αιφνιδιάζει. Είναι από τα σημεία που το πολιτικό σύστημα μπορεί να βρει συνεννόηση αρκεί να παίζουν όλοι με ανοιχτά χαρτιά», ανέφερε αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση διαφόρων ζητημάτων από την κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για πιθανή συνυποβολή της πρότασης νόμου του κ. Φάμελλου για το αγροτικό ζήτημα, ο Εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε ότι «εμείς ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη προτείναμε μια επιτροπή εθνικού διαλόγου, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μια διαφορετική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα και είναι ανοιχτό στον διάλογο, υπό τον όρο ότι αυτός θα γίνεται με διαφάνεια, δημόσια και προς όφελος του γενικού συμφέροντος. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εκλογικής ή μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο μέλλον και τη στοχοθεσία του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «στις εκλογές θα κριθεί η στρατηγική της παράταξης και ότι οι πολίτες περιμένουν ενότητα, ενιαία φωνή και καθαρή επικοινωνία των θέσεων του κόμματος. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και απαιτείται διαρκής παρουσία στην πρώτη γραμμή με εξωστρέφεια και πολιτική σοβαρότητα».

- sofokleous10.gr

