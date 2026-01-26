Φλωρίδης:-Με-τον-νόμο-Παρασκευόπουλου-αποφυλακίστηκαν-δολοφόνοι,-ληστές,-βιαστές,-έμποροι-ναρκωτικών-και-το-80%-ξαναγύρισε-στο-βαρύ-έγκλημα

Στον νόμο Παρασκευόπουλου με τις ευνοϊκές διατάξεις του οποίου αποφυλακίστηκε ο 47χρονος, ο οποίος την Κυριακή δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωριδης, επισημαίνοντας ότι «ο βασικός νόμος είναι αυτός του 2015, όπου βγήκαν από τις φυλακές δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών και το 80% με βάση τα στατιστικά στοιχεία τότε της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα».

«Τότε, η Ελληνική Αστυνομία προσπάθησε να αντιδράσει στις διατάξεις αυτές, αλλά δεν τα κατάφερε. Η συνέχεια ήταν ότι ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017 ή 2018, πάλι από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Επικαλούμενος τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για τον πατροκτόνο της Γλυφάδας, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως «προκύπτει ότι υπήρξε μία καταδίκη σε 16 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Στη συνέχεια, το 2015, όταν ήρθε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ήταν αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου. Δηλαδή, λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε έρθει τον Ιανουάριο του 2015, τον Απρίλιο ψηφίστηκε αυτό που ονομάσθηκε νόμος Παρασκευόπουλου, που με τις διατάξεις του νόμου αυτού, από τις φυλακές βγήκε σχεδόν όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις λοιπόν το 2018 αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος αυτός, έχοντας εκτίσει μόνο τέσσερα χρόνια στη φυλακή από τα δεκαέξι».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο νόμος αυτός το 2015 υμνήθηκε κυριολεκτικά από την τότε Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πήρε το λόγο και μίλησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης αυτού του νόμου, τον οποίο εξύμνησε κυριολεκτικά. Και αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι μέσα στους συγκεκριμένους, μεταξύ των άλλων, ήταν και ο περίφημος βιαστής πελάτης της».

Όπως εξήγησε «αυτό που κάναμε εμείς το 2024, ήταν ότι αλλάξαμε το σύνολο του ποινικού συστήματος της χώρας. Τώρα έχουμε νέους ποινικούς κώδικες».

«Καταρχάς υπήρχαν εγκλήματα τα οποία δεν οδηγούσαν πουθενά. Δηλαδή δεν επέβαλαν καμία τιμωρία. Αυτό αποκαταστάθηκε. Δηλαδή, το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυε τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα όλοι ξέρουν ότι μια παράβαση θα επισύρει οπωσδήποτε κάποια ποινή, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει η παράβαση αυτή» εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στον 46χρονο, σημείωσε ότι, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία, αφέθηκε ελεύθερος και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε ως ελεύθερος πια με εντολή του εισαγγελέα στο Δρομοκαΐτειο και ξαναπήγε. «Εκεί πια δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές. Εκεί υπάρχουν οι επιστημονικές γνωματεύσεις, είναι ένας πολίτης πλέον. Κατά συνέπεια, το τι συνέβη με τις επανειλημμένες νοσηλείες του και πώς τελικά αυτό αφορά μια διαδικασία που δεν ανήκει στο δικαστικό σύστημα της χώρας» εξήγησε ο κ. Φλωρίδης.