ΧΑ:-Στις-2135-μονάδες-η-πλησιέστερη-στήριξη-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,49% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2265,13 μονάδες (στο +0,87% ο ΓΔ & στο +0,29% οι τράπεζες στην εβδομάδα, 6η συνεχόμενη, στο +6,81% ο ΓΔ & στο +14,67% οι τράπεζες στο έτος, άνοδος σχεδόν μόνο από την υψηλή κεφαλαιοποίηση).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 245,2 εκ. ευρώ.

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες οι πωλητές απέκτησαν την υπεροπλία με ρευστοποιήσεις τραπεζών και επιλεγμένων blue chips και λίγοπριν τις 3μμ οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2261 μονάδων.

Η αντίδραση των αγοραστών είχε σαν μόνο αποτέλεσμα τον περιορισμό των απωλειών μέχρι τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες υποχωρούσαν και οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,393%.

Έτσι, ο τραπεζικόw κλάδος (-0,79%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,74%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,28%), το Jumbo (-1,59%), η Βιοχάλκο (-1,32%) και η Cenergy (-1,32%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Aktor (+1,89%), η Aegean (+3,25%), ο Ελλάκτωρ (+1,11%) αλλά και η QnR (+5,96%) με τη Lavipharm (+5,69%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν.

Στα σημαντικά της εβδομάδα, την Τετάρτη η Federal αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια ενώ στις ΗΠΑ η GM, η Tesla, η Microsoft, η Meta και η Apple είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν τα μεγέθη τους για το 4ο τρίμηνο. Την Πέμπτη η Piraeus Sec. διοργανώνει συνέδριο για 24 ελληνικές εταιρείες στο Παρίσι.

Κατά την τεχνική ανάλυση της Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι 2135 μονάδες του ΓΔ αποτελούν την πλησιέστερη προς απόδειξη αξιόλογη στήριξη.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 23,8 από 19,1 ευρώ, δίνει η Piraeus Securities. Διατηρεί σύσταση «outperform», καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 22%. Το νέο business plan της εισηγμένης διατηρεί την πρόβλεψη για ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με στόχο τα EBITDA άνω των €2,9 δισ. ως το 2028, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τον στόχο των €2 δις. για το 2025. Συνάντηση Στάση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase Τζέιμι Ντάιμον για το επενδυτικό πλάνο €10 δις. μετασχηματισμό της σε powertech company.

ΔΑΑ: Ημέρα-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό ήταν η χθεσινή, καθώς η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGO πραγματοποίησε την πρώτη ιστορικά απευθείας πτήση από την Ινδία προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Βομβάη προς την Αθήνα.

METKA: Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Profile: Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Algosystems, στα €3,7 εκ.

Καζίνο στο Μαρούσι: σε αύξηση κεφαλαίου €111,3 εκ. προχωρά η North Star. Μέσω εισφοράς του δικαιώματος χρήσης επιφάνειας ακινήτου για 60 χρόνια μετέχει η ΕΤΑΔ (€54,5 εκ.). Με μετρητά Λασκαρίδης και Κόκκαλης (€56,8 εκ.). ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 2,2% κατέγραψε το κόστος κατασκευής κατοικιών τον 4ο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση. Στο 24% στο διάστημα 2021-25.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 28/1/2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ποσού €400 εκ.