350-εκατ.-επενδύσεις-στη-Βόρεια-Ελλάδα-με-«όχημα»-τον-Αναπτυξιακό-Νόμο

Ξεπερνούν τα 143 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν λάβει το προσωρινό «πράσινο φως» για ένταξη στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022), που ανακοίνωσε κεντρικά το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) επί συνολικού προϋπολογισμού άνω των 727 εκατ. ευρώ των 164 επενδύσεων από όλη τη χώρα που εντάχθηκαν στην ίδια κατηγορία.

Ακόμη πιο έντονο είναι το βορειοελλαδικό χρώμα – όπως είναι αναμενόμενο με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια – στις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης του καθεστώτος «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» του Α.Ν. 4887/2022, με προϋπολογισμό άνω των 104 εκατ. επί συνολικού προϋπολογισμού των επενδύσεων που εντάχθηκαν προσωρινά, ο οποίος ξεπερνά τα 363 εκατ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες

Μεταξύ των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων που έλαβαν προσωρινή έγκριση για υπαγωγή στο καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»-Γ’ Κύκλος κεντρικά από το ΥΠΑΝ, περιλαμβάνονται η Raycap (στη Δράμα) με επένδυση 11,847 εκατ., η Isomat με επένδυση 11,025 εκατ., η Palaplast με επένδυση 8,850 εκατ., η Alumil για δύο επενδύσεις ύψους 14,305 εκατ. και 10,064 εκατ., η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης για επένδυση 5,179 εκατ., η Milkplan με επένδυση 5,052 εκατ., η Χωριάτικη Ζύμη (Σέρρες) για επένδυση 9,197 εκατ., η Condito για επένδυση 8,243 εκατ. ευρώ, η FHL Κυριακίδης Μάρμαρα με επένδυση 5,462 εκατ., η Κολιός με επένδυση 5.617 εκατ., η Palaplast με επένδυση 2,649 εκατ., η Provil με επένδυση 6,599 εκατ., η Αφοί Κωνσταντινίδη με επένδυση για νέα μονάδα ανακύκλωσης ύψους 13,304 εκατ., η Interplast με επένδυση 3,639 εκατρ. Ευρλω, η Ν.Λακασάς-Π.Αρβανιτίδης Α. (Olympia Electronics) με επένδυση που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ όπως και η Olympic Bakery, η Agrohellas για επένδυση 5,614 εκατ. η Άλφα Γεύση με επένδυση 4,810 εκατ κ.α.

Στο δε καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» του Α.Ν. 4887/2022 έλαβαν προσωρινή έγκριση κεντρικά από το ΥΠΑΝ βορειοελλαδικές επενδύσεις ύψους άνω των 104 εκατ. από τις εταιρείες Raycap, Interplast, Alumil, Χωριάτικη Ζύμη, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης, Νικ.Δαστερίδης, Ανακύκλωση Φ/Β Πλασίων, Akritas, FHL Κυριακίδης Μάρμαρα, Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, Άλφα Γεύση, Πλαστικά Θράκης κ.α.

Οι μικρότερες

Προσωρινή έγκριση ένταξης στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»-Γ’ Κύκλος) έλαβαν επίσης πρόσφατα οι επενδύσεις άλλων 27 επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 54,868 εκατ. ευρώ. μέσω της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών (σ.σ. η εν λόγω Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων του Α.Ν. από τη Βόρεια Ελλάδα με προϋπολογισμό από 1 έως 3 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για τις βορειοελλαδικές εταιρείες Σταύρος Νένδος Α.Ε., Μέτρον Αυτοματισμοί Α.Ε., Sidapharm ΙΚΕ, Dynamach ΟΕ, Δημήτριος Αστερίου Δεληγιάννη, Υδροτον Βιομηχανία Χρωμάτων, Μπόγλη Πολυξένη και ΣΙΑ ΟΕ., η Alumil, οι Artsteel Ανδρονιάδης ΑΒΕΕ, Farcom, Ι. Χαρ. Παπαδόπουλος και Σία, Ζέω Αρτοποιία ΕΕ, Αφοί Πατσαλά ΑΕΒΕ, Ili Con P C, Πανμετάλ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Sylco Hellas Κ.Συλαίος ΑΕ, Μπιλιούρης Ανώνυμη Βιοτεχνική, Profiles DB Systems ΑΕ, Φάρμα Κουκάκη, Λατομική Σκαρη Θάσου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Τζι Αρ Σαμψών Διαμεταφορές, Μοσχίδης Π Δόντσος Χ και Σία ΟΕ, Flexoplates Papadopoulos Μονοπρόσωπη, Berlin Packaging Greece Μονοπρόσωπη, Netoil SA, Ηλιάδης Κάργκο ΑΕ και Παρασκευαΐδης Ανώνυμη Βιοτεχνική.

Παραμένοντας στις επενδύσεις που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΜΑΘ, άλλες έξι επενδύσεις βορειοελλαδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκτός τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 14,465 εκατ. ευρώ, έχουν λάβει προσωρινή έγκριση ένταξης στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικών Ενισχύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Πρόκειται για τις εταιρείες Παντέλος ΑΕ Μεταποίηση και Εμπορία Μετάλλων, Alumil, Φουρφαρο Φορτιουνάτο & Σία ΟΕ, Tottis Foods Internationαl, Μπαράτ ΑΕΒΕ και Αφοί Κρομυδά & Σία ΟΕ.

Τέλος, στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°», σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης για τον Α’ κύκλο που ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών (σ.σ. εδρεύει στο ΥΜΑΘ) υπάγονται συνολικά δεκατρία επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 24,175 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 9,943 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 3,735 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω επενδύσεις έχουν υποβληθεί προς έγκριση από τις εταιρίες Οίκος Ευγηρίας Διδυμοτείχου ΙΚΕ, Marmor SG Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μαρμάρου και Γρανίτη, Marble Volakas ΙΚΕ, Spooky ΕΕ, Santa Louisa ΑΕ, Nordia Ανώνυμη Λατομική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, Medisol Cate ΙΚΕ, Δανάη Μάρμαρα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Thessaloniki Football Club IKE, Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ, Ceteris IKE, Σιδερίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ και Retire ΑΕΒΕ.