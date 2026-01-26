axios:-Το-παρασκήνιο-της-απουσίας-του-Ισραήλ-από-την-τελετή-έναρξης-του-Συμβουλίου-της-Ειρήνης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε αίτημα του Λευκού Οίκου να επιτρέψει στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να παραστεί στην τελετή έναρξης του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα την Πέμπτη στο Νταβός, σύμφωνα με το αμερικάνικο πρακτορείο Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος θεώρησε την έναρξη του Συμβουλίου Ειρήνης ως βασικό στοιχείο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και ένα από τα κύρια στοιχεία δράσης του Τραμπ στο Νταβός.

Ως εκ τούτου, ο Λευκός Οίκος ήθελε να έχει έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο στη σκηνή μαζί με τους άλλους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες για να δείξει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα έχει ευρεία υποστήριξη και από τις δύο πλευρές. Όμως, η απουσία του Ισραήλ δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν είναι 100% σύμφωνο.

Πρόσκληση σε 58 χώρες

Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος απέστειλε πρόσκληση σε 58 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Η πρόσκληση ανέφερε ότι κάθε χώρα μπορεί να στείλει στην εκδήλωση της έναρξης τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησής της ή έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Ο Νετανιάχου δεν ταξίδεψε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, λόγω του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εκκρεμεί σε βάρος του. Αλλά, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Χέρτζογκ, παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Πηγές σχετικές με το θέμα, ανέφεραν ότι την Τρίτη και την Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος προσέγγισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και πρότεινε ο Χέρτζογκ να είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, να καθίσει δηλαδή εκείνος στη σκηνή με τους άλλους ηγέτες και να υπογράψει τον χάρτη της Ειρήνης.

Ο Νετανιάχου απέρριψε το αίτημα και ουσιαστικά άσκησε βέτο στη συμμετοχή του Χέρτζογκ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που επισήμαναν ότι πραγματοποιήθηκαν αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και του Νετανιάχου και του επιτελείου του.

Μάλλιστα, μερικές από τις κλήσεις ήταν «τεταμένες και δύσκολες», ανέφεραν οι πηγές.

Οι ελπίδες του Λευκού Οίκου

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος εξακολουθούσε να ελπίζει ότι θα βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει στον Χέρτζογκ να παραστεί, αφού το Ισραήλ ήταν μία από τις 21 χώρες που αναφέρονται ως συμμετέχοντες σε μια λίστα που διένειμε ο Λευκός Οίκος το ίδιο βράδυ..

Οι προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος συνεχίστηκαν μέχρι αρκετές ώρες πριν από την τελετή της Πέμπτης, αλλά ο Νετανιάχου επέμεινε στην άρνησή του και υποστήριξε ότι ο Τραμπ έστειλε την πρόσκληση σε αυτόν και όχι στον Χέρτζογκ.

Μία από τις πηγές είπε ότι το επεισόδιο δημιούργησε εντάσεις μεταξύ του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού και Οβάλ Γραφείου, καθώς και μεταξύ του γραφείου του Νετανιάχου και του Λευκού Οίκου, με την αμερικανική πλευρά τελικά να μην επιμένει στο αίτημά της και να υποχωρεί.

Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που βρέθηκαν χθες στο Ισραήλ προτίμησαν να επικεντρώσουν την πίεσή τους στον Νετανιάχου στο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας και όχι στη συμμετοχή του Χέρτζογκ στην τελετή.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ προσγειώθηκαν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, η οποία αναμενόταν να επικεντρωθεί στο ζήτημα του περάσματος της Ράφα.

Yesterday, a U.S. delegation including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, Senior Advisor Aryeh Lightstone, and White House advisor Josh Gruenbaum met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. The discussion focused on the continued progress and implementation planning for… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 25, 2026

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γουίτκοφ έγραψε: «Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία που έχει το να συνεχισθεί η συνεργασία σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα».

Από την πλευρά του τo Associated Press αναφέρει πως οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προέτρεψαν τον Νετανιάχου να προχωρήσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα. Όμως ο Νετανιάχου φαίνεται να πιέζεται από το εσωτερικό της χώρας του προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αιχμή το γεγονός πως η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει τα λείψανα ενός τελευταίου νεκρού ομήρου.