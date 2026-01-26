Close Menu
    Eurobank: Αγορά 1,8 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,3 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις

    Στην αγορά 1.847.931 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,9925 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.377.904,19 ευρώ κατά το διάστημα 19.01.2026 – 23.01.2026 προχώρησε η Eurobank.

    Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

    Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 8.921.407 Ίδιες Μετοχές.

