Optima Bank: Οι κορυφαίες επιλογές στο ΧΑ το 2026 – Οι προκλήσεις

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές διατήρησαν θετική δυναμική το 2025, παρά τις αναταραχές που σχετίζονταν με τους δασμούς στις αρχές του έτους, με τους κύριους δείκτες να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά (Dow Jones +13,6% σε ετήσια βάση, S&P +17,3%, DAX +23,0%), με τις ευρωπαϊκές αγορές να κερδίζουν δυναμική στο Α’ εξάμηνο του 2025 μετά την υποαπόδοση των προηγούμενων ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει η Optima Bank σε ανάλυσή της πως το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την υπεραπόδοσή του έναντι των ομολόγων του στην ΕΕ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας πολυετές υψηλό τον Μάιο στις 2.127 μονάδες, (+44,3% σε ετήσια βάση), ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 216,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 56,7%, καθώς το εγχώριο μακροοικονομικό πλαίσιο παρέμεινε υποστηρικτικό, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) ήταν σταθερή, οι πληρωμές αυξήθηκαν και οι εκπτώσεις αποτίμησης σε ομολόγους του μειώθηκαν.

Βασικά ορόσημα της αγοράς:

· Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίστηκε από τον FTSE Russell σε κατάσταση ανεπτυγμένης αγοράς, με ημερομηνία διακανονισμού την 21η Σεπτεμβρίου 2026

· Η EURONEXT απέκτησε το 71% των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), με στόχο την ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς με την πλατφόρμα της

· Εταιρικά ορόσημα:

· Η μετοχή της METLEN ξεκίνησε με επιτυχία τη διαπραγμάτευση στο Λονδίνο από τον Αύγουστο

· Η INTRALOT συγχωνεύτηκε με την Bally’s Interactive, συνδυάζοντας αύξηση κεφαλαίου, έκδοση και εισφορά μετοχών, και έκδοση χρέους, σε μια συναλλαγή συνολικού ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ

· Η ALLWYN (κύριος μέτοχος του ΟΠΑΠ) θα συγχωνευθεί με τον ΟΠΑΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός γίγαντα στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών/στοιχημάτων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται ακόμη σε κανονιστικές και εταιρικές εγκρίσεις

· Η UNICREDIT ενισχύει τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, πλησιάζοντας το 30%

Οι κορυφαίες επιλογές ξεπέρασαν σε απόδοση το ΧΑ:

Οι κορυφαίες επιλογές της Optima ξεπέρασαν σημαντικά πέρυσι τον Γενικό Δείκτη, με την Alpha Bank να σημειώνει άνοδο +121% σε ετήσια βάση, την AVAX +95% σε ετήσια βάση, την Τράπεζα Πειραιώς +86% σε ετήσια βάση, την Cenergy +59% και την Eurobank +54%.

Επενδυτική Διατριβή & Προοπτικές 2026

Για το 2026 η Optima επισημαίνει ότι οι προοπτικές για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένουν θετικές, λαμβάνοντας υπόψη:

α) το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικό, αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 1,4%

β) την πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική με πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% το 2026 και την περαιτέρω πτώση του λόγου δημόσιου χρέους/ΑΕΠ κάτω από το 140%,

γ) ο τραπεζικός τομέας είναι καλά κεφαλαιοποιημένος, με πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου 80 δισ. ευρώ για να υποστηρίξει περαιτέρω πιστωτική επέκταση (>10 δισ. ευρώ για το 2026). Σε συνδυασμό με τα σταθεροποιημένα επιτόκια και τα αυξημένα έσοδα από τέλη, η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί με υψηλότερες πληρωμές μερισμάτων. Παρά την πρόσφατη άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω ανοδική πορεία λόγω της πιστωτικής επέκτασης, των υψηλότερων τελών και της κεφαλαιακής διάθεσης.

δ) την ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών εταιρειών που αναμένεται να ξεπεράσει το 10% το 2026

ε) την ελκυστική απόδοση μερίσματος 4,5% το 2026 (Factset), υψηλότερη από τους ομολόγους τους στην ΕΕ.

στ) ο μέσος όρος P/E 10,4x παρά την ανώτερη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (με έκπτωση περίπου 30% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του ευρωπαϊκού νότου)

ζ) Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά από τον STOXX από τον Σεπτέμβριο, πιθανή αναβάθμιση από τους MSI και FTSE Russel

Προκλήσεις

Οι κύριες προκλήσεις κατά την άποψη της Optima για το 2026 παραμένουν α) η έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μια σημαντική διόρθωση στις διεθνείς αγορές γ) οι γεωπολιτικές εντάσεις, δ) οι ανησυχίες για το αυξημένο δημόσιο χρέος των μεγάλων οικονομιών και την πιθανή κρίση χρέους και ε) η εστίαση της αγοράς προς το τέλος του έτους στις επερχόμενες ελληνικές γενικές εκλογές το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι για το 2026.

Οι κορυφαίες επιλογές για το 2026 είναι:

– Πειραιώς

– Eurobank

– Metlen

– ΔΕΗ

– Motor Oil

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή μερισματική απόδοση, τις αμυντικές τους ιδιότητες, την πρόσφατη αδυναμία των μετοχών και άλλα χαρακτηριστικά, η Optima συμπεριλαμβάνει στη λίστα παρακολούθησής της τις ακόλουθες μετοχές:

– Εθνική Τράπεζα

– Alpha Bank

– Helleniq Energy

– Jumbo

– AVAX

– Qualco