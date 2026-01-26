Politico: Έκλεισε το εμπορικό deal ΕΕ – Ινδίας, τι προβλέπει για τους δασμούς

Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς από τις ΗΠΑ και φθηνά προϊόντα από την Κίνα.

Ολοκληρώθηκαν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου Ινδού αξιωματούχου στο Politico.

«Οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο υπηρεσιακών στελεχών ολοκληρώνονται και αμφότερες οι πλευρές είναι απολύτως έτοιμες να ανακοινώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των συνομιλιών για τη FTA αύριο 27 Ιανουαρίου», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Εμπορίου Rajesh Agrawal.

Όπως έγραφε το -, «σε περίπτωση ολοκλήρωσης θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές megadeal που πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή εμπορικών ισορροπιών. Αν οι χώρες της Mercosur αντιστοιχούν σε μία αγορά 280 εκατ. ανθρώπων, αυτή της Ινδίας ανέρχεται σε 1,4 δισ.».

Σύμφωνα με το Politico, βάσει της συμφωνίας, η Ινδία αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε αυτοκίνητα και μηχανήματα, καθώς και σε αγροτικά προϊόντα όπως το κρασί και τα σκληρά αλκοολούχα ποτά.

«Αυτό θα αποτελέσει μια πολύ καλή εξέλιξη για τον αγροτικό μας τομέα. Πιστεύω ότι στοχεύουμε να ανοίξουμε ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στον τομέα της συνεργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα μηχανήματα», δήλωσε στο Politico ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Maroš Šefčovič.

Όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών, ο επίτροπος ανέφερε ότι τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ναυτιλιακές μεταφορές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναμένεται να ωφεληθούν.

«Πρόκειται και πάλι για έναν τομέα όπου και η Ινδία κάνει πρωτοποριακά βήματα προς νέα επίπεδα συνεργασίας, διότι είμαστε οι πρώτοι με τους οποίους είναι έτοιμη να εξετάσει αυτή τη συνεργασία», είπε.

Η ολοκλήρωση των συνομιλιών συνέπεσε με τριήμερη επίσκεψη της ηγεσίας της ΕΕ στην Ινδία για σύνοδο κορυφής με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και αμυντικών δεσμών μεταξύ Νέου Δελχί και Βρυξελλών.

Με δεδομένο ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών είχαν διακοπεί και επανεκκινηθεί επανειλημμένα από το 2007, η συμφωνία έρχεται σε μια ιδανική χρονική συγκυρία, καθώς το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς από τις ΗΠΑ και φθηνά προϊόντα από την Κίνα.