Wall: Άνοδος με ώθηση από Apple, Meta και Microsoft – Νέα ρεκόρ για χρυσό & ασήμι

Ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε τη Δευτέρα 26/1 καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις πολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζονταν για μια σημαντική εβδομάδα με βασικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς και για την τελευταία απόφαση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο ευρύς δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,50%, κλείνοντας στις 6.950,23 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κέρδισε 313,69 μονάδες ή 0,64%, κλείνοντας στις 49.412,40 μονάδες. Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 0,43%, κλείνοντας στις 23.601,36 μονάδες. Ο τεχνολογικά «βαρύς» δείκτης υποστηρίχθηκε από άλματα περίπου 3%, 2% και 1% για τις Apple, Meta Platforms και Microsoft αντίστοιχα, ενόψει των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τους αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά, εάν η χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Καρνι δήλωσε ότι η Οτάβα «δεν σκοπεύει» να επιδιώξει εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή. Κανείς δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για την απειλή των δασμών 100% από τον Τραμπ προς τον Καναδά (ειδικά καθώς οι Καναδοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Καρνι, επιμένουν ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται εμπορική συμφωνία με την Κίνα), αλλά η συνεχής χρήση δασμών ως μέσο πίεσης προς τους συμμάχους εξακολουθεί αργά αλλά σταθερά να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την Ουάσινγκτον, καθώς η αυξανόμενη οργή για το θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς μετανάστευσης στη Μινεσότα για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα προκαλεί ανησυχίες για πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης. Ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν θα εγκρίνουν το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εάν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη διοίκηση των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία ανέφερε ότι η χρηματοδότηση του DHS δεν θα αφαιρεθεί.

«Ανεξάρτητα από την έντονη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, οι καταναλωτές φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση και συνεχίζουν να ξοδεύουν, ενώ οι επιχειρήσεις φαίνονται κερδοφόρες και συνεχίζουν να επενδύουν αυτά τα κέρδη σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλα εργαλεία παραγωγικότητας», δήλωσε ο Τομ Χάινλιν, εθνικός στρατηγικός επενδυτικός σύμβουλος της U.S. Bank Asset Management Group.

Περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα τριμήνου αυτήν την εβδομάδα. Μερικά από τα γνωστά «Μεγάλα Επτά» – Meta, Tesla και Microsoft- έχουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, ενώ η Apple είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, η σεζόν των αποτελεσμάτων είναι ισχυρή, με το 76% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει να ξεπερνούν τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Ωστόσο, μερικές μετοχές έχουν δει απώλειες αυτή τη σεζόν παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όπως οι Intel και Netflix.

«Θα αρχίσουμε να επεκτείνουμε την κατανομή πληροφοριών πέρα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις αεροπορικές εταιρείες, για να έχουμε μια πιο ευρεία εικόνα της οικονομίας, και η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε μια ικανοποιητική σεζόν αποτελεσμάτων», πρόσθεσε ο Χάινλιν.

Στο οικονομικό μέτωπο, η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη της πολιτική απόφαση για το έτος την Τετάρτη. Παρά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο, η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για το πότε οι αξιωματούχοι θα μειώσουν τα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε δύο μειώσεις κατά ένα τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η Wall Street έρχεται από μια χαμένη εβδομάδα, καθώς η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση ανησύχησε τους επενδυτές. Οι ανησυχίες υποχώρησαν προς το τέλος της εβδομάδας, με τον Τραμπ να ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Παρ’ όλα αυτά, ο S&P 500 έχασε περίπου 0,4% την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Συνεχίζουν το ράλι χρυσός και ασήμι με νέα ρεκόρ

Σε νέο ράλι επιδόθηκαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα σκαρφαλώνοντας σε νέα ρεκόρ πάνω και από το επίπεδο των 5.100 δολ. καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να στρέφονται στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια εν μέσω των αυξημένων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Ειδικότερα, ο χρυσός spot σημειώνει άνοδο 2% στα 5.077,22 δολ. ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα καταγράψει νέο ρεκόρ στα 5.110,50 δολ. ανά ουγγιά. Τα futures του Φεβρουαρίου στο μεταξύ έκλεισαν στα 5.082,50 δολ. με άλμα 2,1%.

Από την άλλη, το ασήμι συνεχίζει το ιστορικό ράλι της περσινής χρονιάς και το 2026, σκαρφαλώνοντας τη Δευτέρα σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η τιμή του συμβολαίου του ασημιού ενισχύθηκε έως και 13% τη Δευτέρα, στα 114,8 δολάρια ανά ουγκιά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2008.

Το μέταλλο σημείωσε άνοδο 150% το 2025, ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ ανόδου του χρυσού.

Μικρές απώλειες για το πετρέλαιο – Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το πετρέλαιο μετά το άλμα του σε ποσοστό άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο στην παραγωγή από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό WTI έχασε 44 cents ή 0,7% στα 60,63 δολ. το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε 29 cents ή 0,4% στα 65,59 δολ. το βαρέλι. Τα δύο συμβόλαια ενισχύθηκαν συνολικά 2,7% την προηγούμενη εβδομάδα σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Ιανουαρίου.

Στον αντίποδα, ράλι σημείωσαν οι τιμές του φυσικού αερίου καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που σαρώνουν τη χώρα ενισχύουν τη ζήτηση και προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή. Ειδικότερα, τα futures του φυσικού αερίου σημείωσαν άλμα 28,9% ή 1,525 δολ. και σκαρφάλωσαν στα 6,80 δολ. ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή και η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από το 2022.