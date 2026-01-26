wall:-Ήπια-άνοδος-με-στήριξη-από-apple-και-meta-ενόψει-αποτελεσμάτων

Με θετικό πρόσημο άνοιξε η Wall Street τη Δευτέρα 26/1, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα γεμάτη εταιρικά αποτελέσματα και τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο στο άνοιγμα της συνεδρίασης τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις πολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζονταν για μια κρίσιμη εβδομάδα με σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύεται κατά 0,44% στις 6.945,94 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει 0,37% στις 49.277,76 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται ενισχυμένος κατά 0,30% στις 23.571,387 μονάδες.

Η Meta Platforms κατέγραφε άνοδο άνω του 1%, όπως και η Apple. Ανοδικά κινήθηκε και η Amazon.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμούς 100% σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά, εφόσον η χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε ότι η Οτάβα «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή. Κανείς δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος ότι η απειλή του Τραμπ για δασμούς 100% στον Καναδά θα υλοποιηθεί (ιδίως από τη στιγμή που Καναδοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κάρνεϊ, επιμένουν ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα), ωστόσο η συνεχής χρήση των εισαγωγικών δασμών ως εργαλείου πίεσης προς συμμάχους εξακολουθεί να διαβρώνει σταδιακά το επενδυτικό κλίμα», δήλωσε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, καθώς η αυξανόμενη οργή για το γεγονός ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης πυροβόλησαν θανάσιμα Αμερικανό πολίτη στη Μινεσότα για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα ενίσχυσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν θα εγκρίνουν πακέτο χρηματοδότησης ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων εάν αυτό περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, άτομο που γνωρίζει τις θέσεις της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας της Γερουσίας ανέφερε ότι η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο υπουργείο δεν πρόκειται να αφαιρεθεί.

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω αυξανόμενων πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων, με το πολύτιμο μέταλλο να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά.

Στη Wall Street, το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι Apple, Meta Platforms και Microsoft. Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοινώσεων εξελίσσεται θετικά, με το 76% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη FactSet.

Πάντως, ορισμένες μετοχές υποχώρησαν παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες τους ξεπέρασαν τις προβλέψεις, όπως η Intel και η Netflix.

Η Wall Street προέρχεται από εβδομάδα απωλειών, καθώς οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις ανησύχησαν τους επενδυτές. Οι ανησυχίες υποχώρησαν προς το τέλος της εβδομάδας, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί ένα «πλαίσιο» συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία. Παρ’ όλα αυτά, ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,4% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής για το έτος την Τετάρτη. Αν και θεωρείται ευρέως ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις για το πότε οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θα προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων.