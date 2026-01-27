Ένα-στα-πέντε-εμφιαλωμένα-νερά-που-πωλούνται-είναι-Βίκος

Πρώτο στην κατάταξη στην εγχώρια αγορά εμφιαλωμένου νερού είναι το brand Βίκος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων με μερίδιο 19,8%.

Διατηρεί το ισχυρό της αποτύπωμα στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, κορυφαία εταιρεία εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων και γνωστή για το brand Βίκος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΝielsenIQ, τα οποία επικαλείται η εταιρεία, το 2025 το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος διατηρήθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην πρώτη θέση στην κατηγορία του στην ελληνική αγορά εμφιαλωμένου νερού, με μερίδιο 19,8%, όπερ σημαίνει ότι περίπου ένα στα πέντε νερά που αγοράζει ο καταναλωτικός είναι Βίκος. Δεύτερος επώνυμος παίκτης στην αγορά με μερίδιο 18,2% το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι που εμφιαλώνει η Χήτος ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Green Beverages.

Το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά που το νερό Βίκος βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης με μερίδιο 20,4% και ξεπερνώντας το νερό ιδιωτικής ετικέτας το οποίο είχε την πρωτοκαθεδρία. Να σημειωθεί εδώ ότι με μερίδια 19,8% και 18,2% Βίκος και Ζαγόρι αντίστοιχα κατέχουν αθροιστικά ένα μερίδιο 38% της αγοράς, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως δύο ηπειρώτικα brands κάνουν πολύ ισχυρό παιχνίδι στην αγορά εμφιαλωμένου νερού!

Υπενθυμίζεται δε ότι σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν περί τα 40-50 σήματα φυσικού μεταλλικού νερού.

Πώς προχωρά το επενδυτικό πλάνο της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων

Την ίδια ώρα, το επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε στις αρχές του 2024 η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προχωρά με γοργούς ρυθμούς, ενώ στόχος του είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ, περίπου τα 63 εκατ. ευρώ αφορούν σε δανεισμό, ενώ ένα ποσό της τάξης των 37 εκατ. ευρώ αφορά σε ίδια κεφάλαια. Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει σειρά έργων εκσυγχρονισμού, τα οποία υλοποιούνται στα τρία εργοστάσια της εταιρείας στην Περιφέρεια Ιωαννίνων (Περίβλεπτος, Καλπάκι, ΒΙ.ΠΕ-PETCOM) καθώς και υποστηρικτικά έργα για την αύξηση της παραγωγικής δύναμης και την εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους. Ειδικότερα, οι επενδύσεις αφορούν σε τέσσερις συν έναν βασικούς πυλώνες και συγκεκριμένα στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τις κτηριακές υποδομές, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, καθώς και την επικοινωνία.

Τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στα Ιωάννινα, σε μια επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ. Η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση, ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα γραμμή παραγωγής αφορά στην εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στη συσκευασία του 1,5L και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιάλες την ώρα, που αντιστοιχούν σε 100 παλέτες την ώρα και 167 εξάδες το λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου Βίκος Plant αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα. Η λειτουργία της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υψηλής ζήτησης.

Για το 2024, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,6%, στα επίπεδα των 131,8 εκατ. ευρώ από 118 εκατ. ευρώ το 2023 και κέρδη προ φόρων ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 13,6 εκατ. ευρώ του 2023, άνοδος που αποδίδεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη συνολική ενίσχυση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Σημαντική ήταν και η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται κατά 6,3% φτάνοντας στους 587 εργαζομένους κατά μέσο όρο.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ιδρύθηκε το 1990. Αξιοποιεί επτά πηγές νερού και διαθέτει τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια με δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα.